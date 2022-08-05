HBO Max併Discovery+ 明年夏天推出全新串流影音平台

華納兄弟 Discovery 週四 (4 日) 證實，公司「皇冠上的珠寶」關鍵業務之一 HBO Max 將與 Discovery+ 合併，明年夏天推出一款全新的串流影音應用程式。

華納兄弟 Discovery 執行長 David Zaslav 週四透露，公司計劃在 2023 年夏天在美國推出結合 HBO Max 和 Discovery + 的全新串流影音平台，HBO Max 的優質影音內容與 Discovery+ 影音技術相結合，將帶來一流的新產品服務。

Zaslav 稱，HBO Max 和 Discovery+ 之間訂閱戶重疊量最少，突顯這兩大串流平台迎合的不同目標觀眾，HBO Max 在美洲沿岸 / 大都市擁有龐大的觀眾群、 Discovery+ 則對中美洲觀眾極具吸引力。

Zaslav 提到，HBO Max 開始成為一個高品質的媒體品牌，但目前尚未確定兩大平台合併後的新名稱為何。

美國最大電訊商 AT&T 旗下的華納媒體 (WarnerMedia) 2021 年 5 月中宣布跟 Discovery 合併為全新公司，新名為華納兄弟 Discovery，企圖重塑全球串流影音市場版圖。

華納兄弟 Discovery 週四 (WBD-US) 大漲 4.61% 至每股 17.48 美元，今年迄今其股價跌幅高達 31.45%，績效遠遜於大盤，那斯達克指數同期跌 19.66%。