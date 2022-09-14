電信商將開賣iPhone 14系列新機 銷量看法不一

iPhone 14 系列新機將於本周五 (16 日) 開賣，不過電信業者對於今年銷售量看法分歧，中華電 (2412-TW) 董事長謝繼茂今 (14) 日表示，由於今年新機售價較高，預估銷量將與去年相當；台灣大 (3045-TW) 總經理林之晨則認為，在創新功能帶動下，有機會比去年好。

蘋果新機 iPhone 14 系列雖然在美國市場未調漲售價，不過台灣售價相較去年的 iPhone 13 系列調漲約 2000 元，市場推測，主要原因可能受到匯率影響，去年 iPhone 13 上市時，新台幣匯率落在 28 元左右，今年則是貶至 30.9 元左右。

儘管各家電信商的 iPhone 14 系列預購開紅盤，但能否轉換成銷售量，各業者看法不同。謝繼茂表示，雖然今年新機仍有創新功能，不過售價比去年高，初步預期銷售量與去年差不多。

林之晨說，受惠新機創新功能，且兩年前蘋果首支 5G 手機 iPhone 12 進入換機時機，推升今年新機預購量比去年成長 3-5 成，並預期銷售表現也會比上一代好。另外，蘋果今年捨棄小螢幕，改成新增 iPhone 14 Plus 解決需要大螢幕的消費者，此舉兼顧性價比與大螢幕的優點。

遠傳 (4904-TW) 旗下 Apple 經銷商德誼數位同樣認為，今年 iPhone 14 整體預約量較去年成長 30%，預計新機正式銷售後，搭配各大百貨的周年慶等促銷活動，今年 iPhone 銷售量有望較去年成長約 10%。