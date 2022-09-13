台灣大iPhone新機預購量成長逾3成 估初期Pro系列恐缺貨

iPhone 14 系列新機將於本周五 (16 日) 開賣，台灣大 (3045-TW) 更推出特斯拉 Model 3 吸引用戶，總經理林之晨今 (13) 日表示，由於今年 iPhone 14 系列有創新功能，整體預購量較去年成長 3-5 成，不過 Pro 系列占比高，初期可能有缺貨狀況。

林之晨表示，今年 iPhone 新機預購狀況相當熱絡，比去年成長 3-5 成，主要可能是 iPhone 14 新機有創新功能，加上兩年前蘋果首支 5G 手機 iPhone 12 也將進入換機時機，推升整體預購量成長。

林之晨說，從過去經驗來看，iPhone 初期通常都是 Pro 系列預購占比較高，中後期就會是非 Pro 機種的銷售比重提升。至於配貨狀況方面，初期銷售都會面臨缺貨，尤其是 Pro 系列，期望蘋果公司能積極供貨。

林之晨認為，iPhone 新機上市後，預計 9-11 月 5G 滲透率會加速成長，不過後續滲透率要視買氣延續與否而定，加上美國升息循環還沒走完，對經濟的影響也還沒完全反映，較難預測未來半年至一年的情況。

台灣大睽違兩年將舉行日月潭花火音樂會「灣大星球 Planet Possible」，台灣大日月潭花火音樂會 2011 年起結合公益，於會場為公益團體倡議，至今已經為 23 個公益團體募款，募得的金額更超過 320 萬元。

台灣大今年則與「信望愛智能發展中心」、種福電計畫綠能公益夥伴「財團法人台灣肯納自閉症基金會」於活動現場設攤，邀請民眾前往攤位捐款送愛，一起幫助身障兒、肯納自閉青年及其家庭們。