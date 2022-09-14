美國通膨火燙 恐不只成長股灼傷！這類股是下一波衝擊目標

美國最新通膨數據 8 月消費者物價指數 (CPI) 出爐，成長型股票經歷痛苦的一天，但分析師認為，高升的通膨不僅衝擊成長型股票，恐怕連 2022 年以來一直是投資者避險港灣的週期性股票也將受創。

科技股加權的那斯達克綜合指數周二重挫 5% 以上；規模更大、更成熟企業組成的道指狂瀉 1276 點或 3.94%。

8 月 CPI 年增 8.3%，高於經濟學家預期的 8.1% 升幅，更甚者，不含波動較大的食物和能源價格後，核心 CPI 年增 6.3%，遠高於 7 月創下的 5.9% 升幅。

Fundstrat 全球投資組合策略主管 Brian Rauscher 表示，周二的股市是對通膨的第一階段反應，接著第二階段會對經濟放緩做出反應。

「今日的股市走勢無關企業獲利，只與本益比相關。」

S&P 500 指數中，今日表現最疲弱的兩檔股票是 Nvidia (NVDA-US) 和亞馬遜 (AMZN-US)，分別下跌超過 7% 和 5%，以 2023 年預估收益計算，這兩檔本益比分別為 30 和 38。

這其中道理是，通膨上升導向升息，而升息通常會打壓本益比，高本益比的股票就會大跌。

S&P 500 指數中，今日贏家是大宗商品相關的股票，因為通膨上升對其有利，例如鋰礦商 Albemarle (ALB-US) 和農業種子和化學品製造商 Corteva (CTVA-US)，兩檔一度漲逾 2%。

但 Rauscher 警告，投資者要提防未來走弱的週期性和大宗商品相關股票。

他不認為當前的通膨是因需求過剩驅動，而是因為供應鏈和勞動力中斷增加了成本。

隨著美國聯準會 (Fed) 升息放緩經濟後，通膨將會下降，因此投資者無須擔心銅、鋰甚至石油的價格飆漲，反而該擔心經濟放緩，因為這意味著對金屬和能源的需求減少。投資者反而該擔心，比預期更快速的升息將導致獲利成長放緩。

隨著經濟自成長轉向萎縮，再返回成長，週期性股票在這過程中最容易出現收益巨大波動。工業、金屬和礦業以及能源股通常被認為是週期性股票。

但投資者尚不擔心這一類群族的獲利下滑，因為今年迄今以週期性股票當道。S&P 中的能源股今年迄今平均上漲約 45%，SPDR 金屬 & 礦業 ETF (XME-US) 周二雖收低 3.64%，但今年迄今仍有 8% 以上漲幅。

倘若 Rauscher 判斷正確，投資者可能想趕在這輪通膨的下一個階段前，將幾檔週期性股票獲利了結。