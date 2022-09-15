〈能源盤後〉美政府可望回填SPR 支撐原油上漲

原油期貨價格周三 (14 日) 收高，係因市場臆測拜登政府可能考慮以每桶 80 美元的價格回補美國石油儲備， 以及上周原油庫存雖然上升，但汽油供應量下降。

交易者也衡量國際能源署 (IEA) 的月度報告。 在該報告中，IEA 下調中國原油需求前景，也預估歐洲發電廠的石油需求將上升，因為在俄羅斯切斷北溪一號管的天然氣輸送後， 歐洲發電廠自天然氣轉用石油。

能源商品價格

10 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.17 美元或 1.3%，收每桶 88.48 美元，為 8 月 31 日以來最高收盤價。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 93 美分或 1%，收每桶 94.10 美元。

10 月交割的汽油期貨價格上漲 1.8%，收每加侖 2.5245 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格下跌 4.6%，收每加侖 3.3789 美元。

10 月交割的天然氣期貨價格上漲 10%，收每百萬 Btu 9.114 美元。

供應數據

能源資訊署 (EIA) 周三公布，上周 (9/9 止) 美國原油庫存增加 240 萬桶、汽油庫存下降 180 萬桶，但蒸餾油庫存增加 420 萬桶。

美國石油協會 (API) 周二稍晚公布，上周原油供應量增加 600 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周原油庫存增加 120 萬桶、汽油庫存下降 150 萬桶和蒸餾油庫存下降 80 萬桶。

EIA 表示，本周俄克拉荷馬州庫欣、紐約商品交易所交割中心的原油庫存小幅下降 20 萬桶，而戰略石油儲備 (SPR) 的庫存下降 840 萬桶至 4.341 億桶。

Tyche 資本顧問公司管理者 Tariq Zahir 表示，未來幾日和幾周可能有一些其他因素影響原油：潛在墨西哥灣風暴，以及美政府欲以每桶 80 美元的價位填補 SPR。

「潛在風暴可能擾亂海灣生產，而美政府的行動讓油價在 80 美元水準有了支撐地板。」Zahir 說。

他表示，美國鐵路工人的潛在罷工也可能支撐油價，但不太可能成為支撐主力。「我們可能會遇到供應鏈問題，這可能是能源的推力。」

市場推動力

彭博周二報導，倘若原油跌至每桶 80 美元，美政府可能開始回填 SPR。

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 報告指出：「除了回填今年已大量消耗的儲油量外，此舉還能用來嘗試支撐價格在較低的水準，同時確保美國石油產量持續增長。今年美國釋出 SPR 已極大程度地協助市場，但釋出 SPR 的行動預計在 10 月結束。」

與此同時，IEA 在月度報告將今年中國石油需求下調 40 萬桶 / 日，使其降至 1500 萬桶 / 日，較去年減少 42 萬桶 / 日。針對 2023 年，IEA 將中國需求預期調降 30 萬桶 / 日，但仍預期隨著防疫限制的放寬，需求可提升至 1600 萬桶 / 日。

IEA 指出，歐洲地區由於天然氣價格飆漲，將促使發電廠轉向使用原油，從而推升石油需求在截至 2023 年 3 月的 6 個月內達到 70 萬桶 / 日。

周二油價下跌，係因美國公布 8 月消費者物價指數 (CPI) 高於預期，不僅粉碎了聯準會 (Fed) 開始放緩升息的市場盼望，還令 Fed 下周開會升息 75 個基點的可能性大增，部分交易者甚至猜測 Fed 將升息 100 個基點。

美元飆漲，令美元計價的大宗商品承壓，Fed 抗通膨的對策也可能會令能源需求放緩。

與此同時，天然氣價格周三大漲 10%，且已連續第五個交易日收高。

施耐德電氣高級商品分析師 Christin Kelley 表示，市場預期上周美國天然氣供應量再次低於正常水準，這可能提供支撐力。EIA 將於周四公布上周供應數據。

分析師預期，上周天然氣庫存增加約 710 億立方英呎，倘若預估正確，這將較同期的 5 年平均水準少了 110 億立方英呎。