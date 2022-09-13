供應緊張憂慮重返市場 油價亞洲時段震盪走高

由於對冬季前燃料供應緊張的擔憂，抵消了投資者對中國需求下降以及美國和歐洲利率進一步上升的害怕，油價周二 (13 日) 在亞洲盤中震盪上漲。

截至格林威治標準時間 0644，布蘭特原油上漲 0.5% 至每桶 94.50 美元，而美國西德州 (WTI) 原油上漲 0.6% 至每桶 88.30 美元，早前兩者均下跌超過 1 美元。

對庫存趨緊的擔憂繼續支撐價格。

美國能源部周一公布的數據顯示，截至 9 月 9 日當周，美國戰略石油儲備 (SPR) 減少 840 萬桶至 4341 億桶，為 1984 年 10 月以來最低。

美國總統拜登在 3 月制定了一項計畫，在六個月內，每天從戰略石油儲備中釋放 100 萬桶石油，以應對導致通膨的美國高燃料價格。

周一的初步調查顯示，美國商業石油庫存預計將連續五周下降，截至 9 月 9 日當周減少約 20 萬桶。

巴克萊能源分析師 Amarpreet Singh 認為，儘管需求逆風，但由於美國產出增長差於預期，OPEC + 的政策仍支持油價，油價有望續強。

西方與伊朗重啟核協議的前景依然暗淡。德國周一對德黑蘭的回應表示遺憾，美國國務卿布林肯表示，近期內不太可能達成協議。

最新中國的數據顯示，為期三天的中秋節假期的旅行次數減少，旅遊收入也下降，因為嚴格的 防疫規定不鼓勵人們旅行。