蘋果新機拉貨 台積電8月營收衝上2181億元 月增16.8%再飆新高

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (8) 日公告 8 月營收，受惠蘋果 (AAPL-US) 新機處理器出貨放大，營收達 2181.32 億元，月增 16.8%，年增 58.7%，首度衝破 2000 億元大關，續寫新高；前 8 月累計營收 1 兆 4301.12 億元，年增 43.5%。

台積電預估，第三季營收將達 198-206 億美元，以 1 美元兌換新台幣 29.7 元計算，營收估達 5880.6-6118.2 億元，相當於季增 10-14.5%，毛利率估 57.5-59.5%，有機會再超越第二季。隨著蘋果新機拉貨升溫，法人估台積電 9 月營收將再衝破 2000 億元大關，可望續締新猷。

台積電第三季受惠 5 奈米及 7 奈米製程需求持續成長，在車用與高效運算應用帶動下，彌補手機、PC 及消費性電子等應用趨緩的缺口。

蘋果新機發表會於美國時間 7 日登場，其中 iPhone 14 系列採處理器差異化策略，iPhone 14、iPhone 14 Plus 搭載台積電 5 奈米製程生產的 A15 處理器，較高階的 iPhone 14 Pro 與 iPhone 14 Pro Max，則採台積電 4 奈米製程生產的新一代 A16 處理器；而 iPhone 14 系列新機中高解析度的 Sony 影像感測器，也可望外包由台積電生產。

受惠蘋果新品挹注，加上新台幣匯率貶值等有利因素，台積電下半年營運持續看旺，第三季營收將再衝高；不過，外資認為，此次 iPhone 新機採處理器差異化策略，消費者是否買單及後續銷售狀況，將攸關台積電明年第一季 5 奈米等先進製程產能利用率及營收表現。

對於近期市場也頻傳台積電先進製程遭客戶砍單，並因此關閉 4 台 EUV(極紫外光) 機台，台積電昨 (7) 日也重申，今年全年產能維持吃緊，美元營收成長率將落在 34-36%，對未來幾年營收年複合成長率 (CAGR) 15-20% 的長期目標也維持不變，明年還會是成長的一年。