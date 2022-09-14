白宮正擬定應變方案 為潛在鐵路罷工做準備

隨著鐵路工會談判持續進行，美國政府正在擬定應變計畫，防止關鍵貨物運輸因勞資談判破裂而陷入中斷。

白宮發言人尚皮耶 (Karine Jean-Pierre) 周二 (13 日) 表示，白宮正在和托運人、卡車司機和空運公司進行溝通，了解如何在鐵路運作中斷的情況下繼續運送貨物，同時也和相關機構合作，評估哪些供應鏈和商品最可能面臨運輸中斷。

本周五是美國政府介入調停勞資談判的最終期限，若勞資雙方仍未能達成共識，美國國會將出手干預，依據聯邦法律強制雙方達成和解，或是延長罷工冷靜期。

尚皮耶強調，數月以來，拜登政府與多位部長為了避免罷工，已和鐵路工會和公司召開上百次會議，並向利害關係人表明，若無法就解決方案達成共識，家庭、企業、農民和社區可能遭受損害。

根據全國承運商協商委員會 (National Carriers’ Conference Committee) 數據，截至周二 (13 日) 上午，12 個工會中已有 8 個工會和鐵路承運人達成初步協議，高於一周前的 5 個，但規模最大的 2 個工會還在進行談判，若無法趕在本周五 (16 日) 前達成協議，將有 6 萬多名鐵路工人準備罷工。

目前全美有約四成的長途貿易是經由鐵路運輸，在工人罷工的情況下，將有超過 7000 列火車被迫停駛，預估每天將造成高達 20 億美元的損失。

隨著談判破局風險升溫，潛在罷工行動已開始醞釀。美國國家鐵路客運公司 (Amtrak) 周二暫停 4 條長程運輸路線服務，並宣布周三將取消另外 7 條長程路線，雖然 Amtrak 的工人並未捲入勞資糾紛，但由於該公司在東北走廊 (Northeast Corridor) 以外的其他運輸路線，幾乎都歸貨運鐵路公司所有，且鐵路維護和調度作業也是由後者負責，難免遭到潛在罷工行動波及。

與此同時，已有幾家鐵路公司宣布停止運輸部分危險或敏感貨品，甚至計劃對非危險貨物實施禁運。諾福克南方鐵路 (Norfolk Southern) 便向客戶表示，計劃在周三中午關閉所有聯運通道。