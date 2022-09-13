Google廣告業務有害競爭 恐遭英、荷法院求償逾250億美元

據路透周二（13 日）報導，一家律師事務所代表出版商分別在英國與荷蘭法院對 Google 母公司 Alphabet 提起訴訟，Google 因其廣告技術做法恐在未來幾周要面臨最高 250 億歐元（254 億美元）的損害索賠訴訟。

律師事務所 Geradin Partners 的合夥創始人 Damien Geradin 在聲明中表示：「是時候讓 Google 承擔自己的責任，彌補它對這個重要產業造成的所害。而這就是為什麼我們今天宣布在兩個司法管轄區域採取行動，替歐盟與英國出版商爭取賠償。」

對此，Google 批評這兩起訴訟，稱自己已與歐洲各地的出版商進行建設性合作。該公司一名發言人表示：「這兩起官司不但是憶測且投機取巧，公司將積極應對。」

出版商在英國競爭上訴法院（Competition Appeal Tribunal, CAT）提出的 Google 的賠償範圍，包括所有刊登橫幅廣告的網站所有者（包括傳統出版商），至於荷蘭方面，將賠償給所有受 Google 影響的出版商。此外，訴訟資助人 Harbour 將替這兩起訴訟提供資金。

由於出版商的投訴，Google 的廣告技術最近受到反壟斷機構的審查。去年法國市場競爭監管機構向 Google 處以 2.2 億歐元的罰款，而歐盟執委會與英國競爭暨市場管理局（CMA）正在調查該公司廣告業務技術是否給其相對競爭對手與廣告商不公平的優勢。

截稿前，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 盤前股價上漲 0.62%，每股暫報 111.55 美元。