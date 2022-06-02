亞馬遜宣布明年Kindle電子書店將撤出中國

據報導，亞馬遜 (AMZN-US) 週四 (2 日) 宣布，將從明年 6 月底起停止中國 Kindle 電子書店的營運，之後用戶將不能購買新的電子書，而已購買的書籍可在後年 6 月底前下載、閱讀。

亞馬遜預計 2023 年 6 月 30 日停止中國當地 Kindle 電子書店的營運，中國消費者將不能再購買新的電子書，不過已購買的書籍可在 2024 年 6 月 30 日前下載並繼續閱讀。

亞馬遜指出，正在調整旗下業務戰略重點，儘管 Kindle 退出中國，但是在中國的其他業務線將繼續存在，在中國長期發展承諾也不會改變。亞馬遜目前在中國的業務包括跨境電商、廣告和雲端服務。

另一方面，亞馬遜在加州格倫代爾的一家購物中心開設了第一家實體服裝店 Amazon Style，佔地 30,000 平方英尺。

商店內設有 40 間配備觸控螢幕的試衣間，以幫助購物者選擇要購買的服裝。亞馬遜尚未決定是否將概念店推廣到其他地點。

有關亞馬遜的實體門市，最初在 2015 年開設書店，隨後在 2017 年通過收購高檔品牌 Whole Foods 進軍雜貨領域，其他門市商店也包括便利商店。

報導指出，亞馬遜的實體服裝店，可能將對 Gap (GPS-US)、Urban Outfitters (URBN-US)、維多利亞的秘密 (VSCO-US)、Abercrombie & Fitch (ANF-US) 等商場造成不利的影響。