亞馬遜執行長：不打算叫員工返回辦公室

亞馬遜 (AMZN-US) 執行長賈西 (Andy Jassy) 周三 (7 日) 表示，公司沒有計畫命令企業員工返回辦公室。

賈西周三在洛杉磯的代碼會議上說：「我們沒有計劃要求員工回來，現在沒有，但我們會學習隨時間適應。」

面對遠端工作，亞馬遜的立場有別於其他科技同行。例如，谷歌 (GOOGL-US) 4 月起要求大多數員工每周至少 3 天返回實體辦公室，激起部分員工反對。蘋果 (AAPL-US) 則已要求部分員工從本月開始每週三天到辦公室上班。

因應新冠病毒疫情快速傳播，亞馬遜 2020 年初要求技術人員居家辦公。去年 10 月，Jassy 表示，亞馬遜將放權給各單位經理自行決定員工在辦公室的時間，這是該公司早期政策「以辦公室為中心的文化」的大轉彎。

賈西表示，大多數員工已經回到實體辦公室，同時也會在家工作幾天，某些團隊較頻繁進入辦公室，例如硬體或創意部門，而諸如工程師等其他部門大致持續遠端工作。

賈西說：「確實有些事情遠端比較難處理，要遠端做發明比較困難。」

Jassy 先前表示，新冠病毒疫情可能對辦公室運作有更深遠的影響，亞馬遜招聘員工的方式也因此改變，例如現在對遠端工作採取更開放的態度，也會自任何地點招聘員工。