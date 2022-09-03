亞馬遜併購醫療保健商One Medical交易 遭美FTC盯上

美國聯邦貿易委員會 (FTC) 正在調查，亞馬遜公司 7 月宣布以 39 億美元併購遠距醫療服務 One Medical 的交易，是否涉及反壟斷問題，代表執行長賈西 (Andy Jassy) 任內第一樁重大併購案的完成時間很可能延誤。

根據 One Medical 母公司 Life Healthcar(ONEM-US) 的證券申報文件，亞馬遜 (AMZN-US) 和 One Medical 都在周五 (2 日) 收到 FTC 通知，需提供更多交易相關資料。亞馬遜發言人未對報導置評。

這筆交易將讓亞馬遜買下 One Medical 在美國 25 個城市、共 188 家初級保健診所及其雇用的醫師，是現任執行長賈西 (Andy Jassy) 任內宣布的第一筆重大交易。

FTC 啟動調查勢必拉長此交易的完成時間，根據 Dechert LLP 的資料，美國重大反壟斷調查平均耗時 11 個月。

FTC 主席麗娜汗 (Lina Khan) 批評亞馬遜一向不遺餘力，曾在 2007 年撰文主張，亞馬遜組織架構如財團般複雜，不該逃過反壟斷機關的檢視。麗娜汗也認為，亞馬遜從電商平台跨足其他領域，藉此蒐集可用來削弱對手的數據。

FTC 從去年 4 月起持續調查亞馬遜的 Prime 業務，釐清亞馬遜是否在註冊和取消 Prime 訂閱方式上誤導消費者。經過一年多調查後，亞馬遜 8 月提出法律請願書，認為 FTC 的調查導致亞馬遜主管需要頻繁作證，已對賈西和亞馬遜前執行長貝佐斯造成騷擾，要求 FTC 撤銷調查。

對賈西而言，醫療保健產業版圖是下一個具有龐大成長潛力的產業。但亞馬遜也面臨來自醫療保健業者的挑戰，除了醫院體系以外，還包括美國最大藥妝連鎖商 CVS Health(CVS-US)、聯合健康保險 (UnitedHealth)(UNH-US ) 子公司 Optum 健康服務部門等。

亞馬遜 7 月下旬公布併購 One Medical 交易後，8 月宣布關閉 2019 年推出的遠距醫療服務 Amazon Care。