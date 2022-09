〈大成鋼總座開講〉新南向非追求便宜勞動力 提升價值競爭才是關鍵

大成鋼 (2027-TW) 創辦人暨總經理謝榮坤今 (13) 日表示,追求便宜勞動力並非提升競爭力解方,無論是台灣,還是新南向發展,都不能以追求降低成本 (Cost Down) 為長期目標,必須針對產品、市場提高價值 (Value Up),提升供應鏈競爭力,才能改善低薪情形。

謝榮坤認為,台灣屬於島國經濟,土地、人工等資源有限,有些製造必須要轉去東南亞,但去當地是因為有很大的市場可以將產品銷出去,而不是為了降低成本。

他指出,價值提升 (Value Up) 的重要性更甚於降低成本 (Cost Down) 的道理,就算是新南向也一樣,新南向目的是要讓人尊重,他強調,便宜的勞工、降低成本不是長期概念,提升供應鏈競爭力才能夠改善低薪。

謝榮坤舉例,以全球工業及建築產品 30 兆元估算,台資企業拿下三分之一的市占,扣除通路、海外製造及外購等因素,台灣本土製造額約 3 兆元,而以一個傳統工業產品員工年薪平均 60 萬元、年產值 500 萬元來算,3 兆元的採購額可創造 60 萬個工作機會。

另一方面,3 兆元的產值只要能提升 2.5 個百分點,就會多出 750 億元,等於每個員工能加薪 20%,謝榮坤強調,希望能在未來 5-6 年,能達到讓台灣在地傳統工業製造員工,薪水提升 20% 的目標。