〈大成鋼總座開講〉新南向非追求便宜勞動力 提升價值競爭才是關鍵

大成鋼 (2027-TW) 創辦人暨總經理謝榮坤今 (13) 日表示，追求便宜勞動力並非提升競爭力解方，無論是台灣，還是新南向發展，都不能以追求降低成本 (Cost Down) 為長期目標，必須針對產品、市場提高價值 (Value Up)，提升供應鏈競爭力，才能改善低薪情形。

謝榮坤認為，台灣屬於島國經濟，土地、人工等資源有限，有些製造必須要轉去東南亞，但去當地是因為有很大的市場可以將產品銷出去，而不是為了降低成本。

他指出，價值提升 (Value Up) 的重要性更甚於降低成本 (Cost Down) 的道理，就算是新南向也一樣，新南向目的是要讓人尊重，他強調，便宜的勞工、降低成本不是長期概念，提升供應鏈競爭力才能夠改善低薪。

謝榮坤舉例，以全球工業及建築產品 30 兆元估算，台資企業拿下三分之一的市占，扣除通路、海外製造及外購等因素，台灣本土製造額約 3 兆元，而以一個傳統工業產品員工年薪平均 60 萬元、年產值 500 萬元來算，3 兆元的採購額可創造 60 萬個工作機會。

另一方面，3 兆元的產值只要能提升 2.5 個百分點，就會多出 750 億元，等於每個員工能加薪 20%，謝榮坤強調，希望能在未來 5-6 年，能達到讓台灣在地傳統工業製造員工，薪水提升 20% 的目標。