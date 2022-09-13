SEMI：台灣半導體設備及材料市場將連兩年奪冠

SEMICON TAIWAN 2022 今 (13) 日舉辦展前記者會，全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，台灣半導體設備、材料市場受惠業者積極擴充產能，預期不只今年成為最大採購市場，明年也將蟬聯龍頭寶座。

SEMI 預估，今年全球半導體市場規模將達 6250 億美元，年增逾 12%，其中，半導體資本支出達 1855 億美元，年增 21%；半導體設備市場則約 1175 億美元，年增 14.7%；半導體材料市場 698 億美元，年增 8.6%。

若單看台灣半導體產值，今年將達 1651 億美元，年增 19.7%，折合新台幣約 4.8858 兆元，再度創下歷史新高，台灣半導體資本支出 480.35 億美元，年增 42.1%，設備市場則約 309.5 億美元，年增 24.1%，材料也有 161.7 億美元，年增 9.9%，皆呈現顯著增長。

展望明年，SEMI 看好，明年在台灣半導體業者的採購力道續強下，設備市場規模將達 327 億美元，年增 5.65%，材料市場也達 167.3 億美元，年增 3.46%，雙雙再度寫下新高紀錄。

國發會主委龔明鑫也指出，近年在供應鏈緊繃的情況下，台灣半導體因具備完整產業鏈，更加突顯在全球經濟中的價值及晶片製造上的關鍵地位，在此利基下，政府加速推動國內產業轉型升級，促進台灣與國際間的連結與合作。

尤其在半導體相關的新興領域方面，政府也持續推進電動車、太空通訊等產業發展，可預見未來十年內，台灣製造的供應鏈轉型將成為全球產業的關鍵動能。