陳進財：受通膨影響 產業庫存調整期保守估到明年Q1

砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋 (3105-TW) 董事長陳進財今 (13) 日指出，面對產業庫存調整議題，美系客戶需求並不受影響，這波主要是陸系品牌客戶受衝擊，由於全球經濟受通膨影響，現階段還是比較保守看待，預期產業庫存調整會持續到明年首季，但中長期擴產計畫方向不變。

陳進財表示，原預期產業庫存到年底就會消化到健康水位，但通貨膨脹導致全球經濟下行，也包含中國在內，由於客戶庫存調整速度與後續銷貨程度有關，若全球經濟持續下行不停止，庫存去化速度也會變慢。

陳進財進一步指出，穩懋對展望維持一貫保守看法，因此預期產業庫存調整會延續到明年首季，不過中長期擴產會照計畫進行，不會放緩投資。

面對全球進入 5G 時代，陳進財看好，在 5G 基礎下應用發展將更加多元，美系品牌手機導入衛星通訊功能就是一例，加上人工智慧與物聯網結合的 AIoT，從個人手持、穿戴裝置，一路到智慧家庭、智慧交通、智慧城市等相關應用發展都相當快速，其中資料傳輸扮演關鍵角色，而化合物半導體又是傳輸關鍵元件，當市場有需求再評估擴產就會來不及，因此會執行計畫性擴張。

穩懋除既有桃園龜山廠區外，也計畫南下進駐南科高雄路竹園區，陳進財認為，安全穩定供應是近年供應鏈考慮的首要關鍵，化合物半導體又是資本技術密集的產業，並非每個地方都適合做半導體，穩懋當初多方評估後，還是認為台灣是最有能力生產化合物半導體的地方。

陳進財也不諱言，面對地緣政治，大客戶確實希望能將部分廠區移出台灣，但評估南進不太可能，到美國設廠平均成本又會增加至少 50%，客戶雖然同意補貼 15%，但成本還是增加 35%，因此認為可行性不高，不過針對台灣產業面臨的挑戰，人才還是最大關鍵，少子化能否以移民政策彌補缺口、教育方面又能否符合產業需求等，嚴重恐讓台灣的黃金產業被迫無法繼續扎根下去。