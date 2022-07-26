〈穩懋法說〉Q2三率三降每股賺1.52元 探13季低點

砷化鎵晶圓代工大廠穩懋 (3105-TW) 今 (26) 日召開法說會，第二季受中國智慧型手機庫存調整、疫情封控影響，營運三率三降，單季產能利用率從上季的 70% 再下滑至 60%，稅後純益 5.44 億元，季減 30.79%、年減 41.51%，每股賺 1.52 元，探近 13 季低點。

穩懋第二季營收達 52.97 億元，季減 5.36%、年減 14.5%，毛利率 30.22%，季減 0.4 個百分點、年減 5.48 個百分點，營業率 14.1%，季減 2.26 個百分點、年減 8.64 個百分點，稅後純益 5.44 億元，季減 30.79%、年減 41.51%，淨利率 10.27%，季減 3.77 個百分點、年減 4.74 個百分點，三率三降，每股純益 1.52 元。

累計穩懋今年上半年營收達 108.94 億元，年減 10.7%，毛利率 30.43%，年減 4.18 個百分點，營益率 15.27%，年減 6.08 個百分點，稅後純益 13.3 億元，年減 34.3%，淨利率 12.21%，年減 4.38 個百分點，每股純益 3.6 元。

穩懋表示，第二季 Wi-Fi PA、Infra.、3D 感測等光通訊相關業務均有不同幅度的成長，其中，3D 感測逐漸擺脫首季傳統淡季，但受中國智慧型手機市場庫存持續調整影響下，量大且屬於低單價的 Cellular PA 營收如同預期明顯下滑，拖累整體營運走弱。

產品組合方面，穩懋第二季 Cellular PA 下滑至 40-45%，其餘則多呈現持平或小幅成長，Infra. 25-30%、Wi-FI 5-10%，其他 20%。