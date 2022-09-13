馬光-KY天津、新馬門市倍增 明年營收再增3成

馬光 - KY(4139-TW) 看好疫後解封商機，將積極在新加坡、馬來西亞與中國天津擴展門市，未來三年門市總數將倍增，加上完成收購新加坡連鎖中醫診所新康 70% 股權，本月營收將開始顯著成長，彌補上半年營運缺口，全年營收估較去年小幅增加，明年則可望年增 30%、創新高。

新加坡逐步解禁，當地政府上個月宣布，除了大眾運輸及醫療機構外，取消室內戴口罩規定，新加坡馬光業績也明顯回升。總經理黃傳勝表示，新加坡馬光近 2 年疫情間，共開設 8 間中醫診所，加上收購新康，目前共有 33 家中醫診所，包括 22 間傳統中醫、2 間中醫美容、6 間中醫婦幼專科以及 3 間新康中醫骨傷專科。

黃傳勝指出，收購新康後，規劃以新康品牌擴展中醫骨傷專科，整體定價將增加 20-30%，有助推升新加坡馬光明年業績成長 4 成。

除了新加坡外，馬光也重新布局馬來西亞市場，黃傳勝解釋，由於馬來西亞尚未出現有規模的中醫診所，加上當地華人對中醫接受度高於新加坡，目標兩年內成為馬來西亞最大中醫診所。

中國天津方面，黃傳勝說，旗下天津馬光社區智慧醫療旗艦店水木天成今年 6 月中開幕，病患數逐月倍增，業績優於預期，預估第四季可達損益兩平。另外，有兩家社區醫療門診部將續在今年第四季、明年上半年取得醫保資格並開業。

整體門市擴展部分，黃傳勝表示，目前新加坡有 34 家門市、天津 15 家，將透過連鎖門診複製經驗，在東南亞中醫市場與中國天津社區醫療領域成為領先者，目標 2025 年前診所總數達 100 家。

馬光 - KY 8 月營收 0.87 億元，登今年次高，月增 6.7%、年增 11.35%；前 8 月營收 6.41 億元，年增 7.25%。