〈穩懋法說〉Q3旺季不旺營收估減24-26% 毛利率下探2成

砷化鎵晶圓代工廠穩懋 (3105-TW) 今 (26) 日召開法說會，展望第三季，穩懋認為，除光通訊應用可望回升，整體營運仍低迷，主因受安卓 (Android) 智慧型手機庫存調整、大環境影響，整季營收估較第二季再下滑 24-26%，毛利率也將受產能利用率減少拖累，估將跌破 3 成，達約 21-23%。

穩懋表示，中國智慧型手機庫存調整從今年首季就開始發生，但包含俄烏戰爭、中國防疫封控、全球高通膨，持續進一步衝擊終端需求，導致智慧型手機庫存去化速度不如預期，尤其以安卓手機品牌廠庫存調整變數最大，雖然美系高階智慧型手機客戶仍依過往步調下單、備貨，但目前對第三季營運仍是保守看待。

穩懋指出，公司 Cellular PA 接單來自中國的比重占約 5 成，受影響程度大，從各產品線來看，第三季包含 Cellular PA、Infra.、Wi-Fi 都將受需求疲軟而下滑，至於光通訊相關應用則可望隨下半年傳統旺季回溫。

展望未來，穩懋表示，在總體經濟逆境中，將繼續投入研發量能，開發新應用客戶、所需技術，也認為今年大環境變化只是短期現象，中長期 5G 大趨勢不變，包含相關基礎建設、低軌衛星、Wi-Fi 6/6E、光通訊及光感測等相關應用，仍將推升產業長期成長。

面對市場景氣不佳，法人擔心砷化鎵晶圓代工也將出現價格殺價情形，穩懋表示，長期與客戶維持年度議價模式，強調並不會因為某個狀況，在合約期間內突然有漲價、降價的情況。