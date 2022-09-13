威潤發表駕駛安全解決方案 攜日本前三大電信商拓展市場

車聯網業者威潤 (6465-TW) 今 (13) 日在日本國際物流綜合展 (Logis-Tech Tokyo) 發表駕駛安全解決方案以及車載智慧攝影機，並攜手日本前三大電信商之二的 Softbank 及 NTT DoCoMo，共同拓展車載市場。

依市場研究機構 Markets Research 報告顯示，日本 2022 年車載衛星定位監控器市場規模預計近 1 億美金，預計 2028 年達 1.76 億美金。

威潤表示，與 Softbank 及 NTT DoCoMo 長期合作，由公司提供車載資通訊產品及技術支援，電信業者則負責市場拓展及提供 SIM 卡服務，共同強化在當地車載市場布局。

威潤指出，此次推出的安全解決方案主要搭載具邊緣 AI 運算的車載智慧攝影機，除了進行前方路況、車廂內的影像錄製以外，還具備 ADAS 先進輔助駕駛系統，若車輛發生偏移、未保持安全距離等不良行駛行為時，車內即會發出警告。

據了解，過去物流業者的管理重點大都放在車輛，但近年威潤客戶希望藉由更多物聯網技術的應用，將人的行為也納入營運管理中，而此次展出的駕駛安全解決方案和 ATrack 車載智慧攝影機，透過 AI 運算協助駕駛安全及整體營運管理效率。

此外，解決方案可搭配駕駛者監控系統 (Driver Monitoring System, DMS)，透過影像辨識駕駛身份，並偵測駕駛是否有使用手機、打瞌睡、抽煙等不良行為，搭配語音告警提醒駕駛，提升行車安全性。