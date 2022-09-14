〈台股盤前〉美8月CPI高於預期美股崩跌 恐同步修正下探前波低點

美國 8 月消費者物價指數 (CPI) 高於預期，通膨壓力未見舒緩，美股周二崩跌，道瓊重挫 1200 點，台指期夜盤也下殺 400 點，台股今 (14) 日估將同步面臨修正壓力，恐下探前波低點 14397 點。

美國 8 月消費者物價指數 (CPI) 報告仍超預期，8 月 CPI 分別月增 0.1% 與年增 8.3%，核心 CPI 升幅擴大， 月增 0.6% 與年增 6.3%，均高於市場預期，市場認為，聯準會 (FED)9 月升息 3 碼已成定局，甚至有機會升息 4 碼。

通膨及升息擔憂再起引發市場恐慌情緒，道瓊血崩逾 1276.37 點或 3.94%、納指暴跌 632.84 點或 5.16%、費半跌 168.8 點或 6.18%、標普跌 177.72 點或 4.32%，美股創下逾 2 年單日最大跌勢。

台股 ADR 同步收低，台積電 ADR (TSM-US) 跌 4.07%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 3.88%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 4.29%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 2.22%。

台股昨日雖然一度上漲百點站回季線以及 14900 點整數關卡，但在市場觀望下，尾盤漲點收斂，上漲 86.98 點或 0.59%，收 14894.41 點，二關卡得而復失，而在美股周二暴跌下，法人認為，台股短線恐回測週一多方缺口，下探前波低點 14397 點。