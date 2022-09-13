〈台股盤中〉獲利了結賣壓出籠漲點收斂 多空交戰季線

美股續揚，台股今 (13) 日在半導體為首的電子族群領漲下，開盤跳空大漲逾百點，站回 14900 點及季線，不過，由於獲利了結賣壓出籠，午盤前賣壓湧現，漲點收斂，多空交戰季線，今日估量約 1900 億元上下。

台積電開盤大漲 1.7%，最高來到 495 元，盤中漲幅收斂、維持 1%，暫在季線上下震盪；鴻海、聯電也漲約 1%、日月光投控漲 4%，撐起今日大盤攻勢。

其餘大型電子也多有表態，微星漲 6%、致茂約漲半根，矽力 *-KY 漲 3%、緯穎、和碩、力積電等漲 2%。高價股方面，信驊漲 3%、旭隼、力旺等也漲 1% 以上，不過大立光震盪走跌、世芯 - KY 也開高走低。

不過，ABF 載板三雄欣興、南電以及景碩下跌 1-2%，采鈺、聯詠等也走弱，算是相對弱勢的大型電子標的。

在特斯拉第四季產量可望回升下，電動車概念股再度表態，包含貿聯 - KY、凡甲、胡連、劍霖、耿鼎等個股也紛紛表態上攻。

傳產股也相繼表態，華新在集團作帳行情發動下，上漲 4%，成衣雙雄儒鴻及聚陽漲 2-3%，製鞋大廠豐泰也漲約 3%，正新、萬海、巨大等也連袂走揚。

生技族群盤中午前出現下殺賣壓，北極星藥業 - KY 重挫 5%，一度跌破 200 元，軒郁盤中鎖住跌停，長聖下跌 6%，合一、高端疫苗等也走跌，但台生材、台微醫雙雙亮燈漲停，表現優於族群。