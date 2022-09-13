布林肯：美伊不太可能近期重啟核子協議

美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 周一 (12 日) 表示，伊朗對核子協議的最新回應「倒退了一步」，美國和伊朗「不太可能」很快重啟新的協議。

布林肯說：「過去一周左右，我們看到的伊朗對歐盟建議的回應顯然是在倒退，這使得短期內達成協議的前景，我認為可能性不大。」

此前美國和伊朗進行了數個月的談判，但沒有成果，之後歐盟提出建議，希望能彌合雙方分歧，現在對於這種願望的悲觀情緒正在擴大。

伊朗於 8 月中針對歐盟的建議提交初步答覆，一周之後美國回應，本月早些時候，伊朗再做出最新的表態，但國務院發言人稱，伊朗的最新回應「不具建設性」。

據美國官員說法，伊朗在其最新回應中，重提了關於聯合國核子監督機構鈾痕跡調查的問題。伊朗官員一再表示，國際原子能機構 (IAEA) 的調查，需要在他們重返協議之前關閉。

布林肯表示，伊朗繼續試圖在談判中引入一些無關緊要的問題，從而降低達成協議的可能性，這比上周的情況倒退了一步。

美國在 2018 年川普執政時期，放棄了與伊朗原本達成的多方協議，此後德黑蘭也更多地違背協議。美方官員原本對重啟新協議的努力感到樂觀，但取得突破的機會正繼續消減。

國際原子能機構理事會 35 名成員周一在維也納召開會議，討論當前的僵局，總幹事 Rafael Mariano Grossi 對當前進展也給出悲觀評估。他表示，他仍然希望伊朗能夠配合調查。