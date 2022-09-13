英國失業率降至48年最低 主因是退出就業市場人數增加

官方數據顯示，英國的失業率已經降至近 48 年以來的最低，但主因是退出就業市場的工人人數增加。

英國國家統計局 (ONS) 表示，截至 7 月的三個月內，英國失業率降至 3.6%，為 1974 年 5 月至 7 月以來的最低水準。大多數經濟學家一直預計失業率將穩定在 3.8%。

然而，與此同時，數據顯示，所謂的經濟閒置率升 (economic inactivity rate) 上升 0.4 個百分點，至 21.7%，為 5 年多以來最高。

英國國家統計局表示，本季被歸類為不從事經濟活動的人數增加了 19.4 萬人，達到 900 萬人，這主要是由於長期病假和學生人數增加，導致勞動力市場萎縮。

過去幾年，由於年長的工人選擇在疫情期間提前退休，英國的閒置率也被推高了。專家表示，這將造成英國央行決策者在控制通膨努力上的進一步擔憂，因為市場上的工人短缺，正在推動薪資增長，並迫使企業提高價格來應對。

但有跡象表明，工人需求可能正在放緩，截至 8 月的三個月內，職位空缺數量減少了 3.4 萬，至 127 萬，這是兩年來最大的 3 個月降幅。

此外，統計局表示，上個月申請失業救濟的人數增加 6300 人，這也比 7 月份減少 14500 人要差得多，也比預期的再跌 13200 人還要差。