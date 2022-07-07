美國擴大施壓伊朗 對協助出口石油產品的海外實體祭新一波制裁

為了重振 2015 年的伊朗核協議，美國政府積極向伊朗施壓，周三 (6 日) 宣布對協助伊朗出口石油與石化產品的相關企業實施制裁，受影響企業來自中國、阿聯、越南及新加坡等。

美國財政部於聲明指控，上述由個人和實體組成的網絡，利用波斯灣地區的企業作為幌子，幫助伊朗向中國和東亞地區國家交付和銷售價值數億美元的石油產品。

伊朗的 Jam 石化公司和阿聯的 Edgar Commercial Solutions FZE 均淪為美國制裁對象，前者遭指控向東亞公司出口石化產品，後者則從受制裁的伊朗公司手中購買並出口石化產品，並利用香港的粲澤工業 (Lustro Industry Limited) 作為掩飾。

其他受制裁對象包含越南的 Truong Phat Loc Shipping Trading JSC 和新加坡的 Everwin Ship Management Pte，兩家公司均涉及運送伊朗石油產品，另外還有三個伊朗實體也是美國的制裁目標。

美國和伊朗上周結束在卡達首都多哈的會談，最終未能就恢復伊朗核協議與解除制裁取得進展。上述行動顯示，隨著恢復核協議的前景越來越黯淡，美國政府開始將目標放在協助伊朗出口石油產品的中國企業身上。

過去兩年來，中國煉油廠持續自伊朗採購大量石油，對高度仰賴石油產品出口的伊朗來說，中國的進口為該國經濟帶來莫大幫助。

美財政部負責反恐和金融情報事務的副部長 Brian Nelson 表示：「在美國致力於和伊朗達成共識，尋求共同恢復 2015 年的伊朗核協議的同時，我們將動用所有權力，對伊朗石油和石化產品銷售實施制裁。」

美國前財政部官員 Brian O’Toole 表示，伊朗顯然不願意重返核協議，有鑑於此，美國政府可能將重點放在中國，因為這是整個制裁制度的明顯漏洞。美國將向北京政府傳達一項訊息：只要伊朗不認真看待重返核協議這件事情，中國必須停止進口伊朗石油。