〈和碩股東會〉談產業競爭 童子賢：市場是OPEN的

台廠近年持續面臨中國供應鏈崛起的競爭壓力，鴻海 (2317-TW) 董事長劉揚偉日前也重砲抨擊，和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (15) 日同樣被問到相關議題，面對市場競爭，他認為，市場是 OPEN(開放) 的，關鍵在策略、產品開發。

媒體報導紅色供應鏈擴大搶單，擠壓台廠空間，童子賢說，沒有辦法判定是不是搶單，因為產業領域本來就是開放的，無法用單一事件或人物講的話去看。

童子賢也談到近年廠商擴大海外生產布局，他說，有三個面向可觀察，首先全球移動是很自然的事情，過去台商移往中國，但經過 20 年下來，當地國民所得提升 10 倍，缺工問題日益嚴重，加上各國貿易模差、競爭，品牌廠為求分散風險，不只台廠，部分中國廠商也往東南亞移動。

和碩近年就陸續擴大在越南、印尼、印度、北美等生產基地布局，童子賢說，在新興應用上，客戶也希望能在地消費、在地設廠，降低運輸成本，包含墨西哥、上海都是如此，只要符合經濟規模且為目標客戶，都會與客戶商討海外布局的規劃。

童子賢也補充，像是近年在印尼巴淡島、越南、印度等地設廠，雖然服務客戶的目的不同，但都是客戶希望減少過往集中上海、蘇州、重慶等單一生產基地的狀況，此外，過去兩個月中國封控狀況也讓品牌廠、供應鏈相當揪心。

和碩今日股東會也通過去年盈餘配發，每股將配發 5 元現金股利，同時完成董事改選，新任董事名單包含童子賢、副董事長程建中、華碩 (2357-TW) 副董事長徐世昌、華擎 (3515-TW) 董事長童旭田、晶碩 (6491-TW) 董事長郭明棟、楊子江、岱河投資法人代表薛琦、紅葉投資法人代表廖賜政、童愛琳，獨立董事則由東洋 (4105-TW) 董事長林全、黃春寶、王振緯擔任。

外界也關注，童子賢愛女童愛琳再度入列董事會，和碩是否將啟動接班或其他規畫，童子賢笑說，目前沒有相關規劃，女兒是重要股東，當快樂的投資人就可以了。