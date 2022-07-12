派樂騰宣布將所有健身器材製造業務外包給台灣力山工業

派樂騰 (Peloton)(PTON-US) 周二 (12 日) 表示，該公司計畫退出其所有自行製造業務，轉而擴大與台灣製造商力山工業 (Rexon Industrial)(1515-TW) 目前的合作關係，以扭轉虧損的業務。

派樂騰 CEO 麥卡錫 (Barry McCarthy) 表示，這是公司簡化供應鏈和修復成本結構的一步，這是當務之急。

他在發表的聲明中指出，「我們相信，這與其他舉措一起將使我們能夠繼續減輕業務的現金負擔並增加我們業務的彈性。」

消息傳出後，派樂騰股價在周二盤前交易中下跌約 2%。

派樂騰表示，力山工業現在將成為該公司的飛輪和跑步機的主要製造商。該公司還將在 2022 年底前暫停其 Tonic Fitness 設施的運作。派樂騰於 2019 年 10 月收購了 Tonic。

曾任 Spotify (SPOT-US) 和 Netflix (NFLX-US) 高管的麥卡錫於 2 月初被任命為派樂騰 CEO，接替創始人佛利 (John Foley)，當時該公司的開支急劇失控以及對其聯網健身設備的需求下降。

在高層人事重組之際，派樂騰同時宣布將削減大約 8 億美元的年度成本。其中包括裁員 2800 人，約占公司職位的 20%。