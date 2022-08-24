派樂騰將在亞馬遜官網上銷售健身器材和運動服飾

派樂騰 (Peloton)(PTON-US) 已與亞馬遜 (AMZN-US) 敲定合作夥伴關係，以擴大其客戶群並贏回投資人信心，因為其收入從疫情高點放緩並且股價暴跌。

在其核心直接面向消費者業務之外，派樂騰從周三 (24 日) 開始將在亞馬遜美國官網上兜售其精選的聯網健身設備和配件。

這將包括其元祖 Bike，零售價為 1445 美元。它還將出售其名為 Guide 的強力產品，售價 295 美元。此次合作不包括其更昂貴的 Bike+ 和 Tread 跑步機。

派樂騰股票在周三盤前交易中上漲 15%。

派樂騰商務長康尼爾斯 (Kevin Cornils) 表示，雖然該公司產品周三之前沒有出現在亞馬遜官網上，但每個月亞馬遜就已有大約 50 萬次搜索派樂騰的產品。

他在電話採訪中指出，「在疫情之後，無論是線上或線下的零售環境仍在繼續發展，這是我們試圖更努力去理解的東西，以確保未來的派樂騰得到適當的校正。」「讓大家更容易接觸派樂騰。」

這也是派樂騰首次與另一家零售商合作銷售其商品。目前該公司一直依靠其官網和實體展廳直接向消費者銷售。但在 2 月接任 CEO 的麥卡錫 (Barry McCarthy) 領導下，派樂騰致力於擴大其全球分銷並降低客戶獲取成本，以使業務恢復獲利。

公司創始人佛利 (John Foley) 於 2 月辭去 CEO 一職，派樂騰便開始進行一項 8 億美元的重組方案，原因是成本失控和虧損增加。以後它一直在測試其設備的訂閱模式，以此作為刺激銷售的另一種方式。該公司還退出所有自製業務，以簡化其供應鏈。

本月稍早，該公司宣布額外的開支削減措施，包括裁員更多、關閉實體店、調漲售價和退出最後一英里的外送業務。

今年以來派樂騰股價下跌約 70%。市值已從 2021 年初的 500 億美元降至約 37 億美元。

轉移到亞馬遜代表曾任職 Netflix (NFLX-US) 和 Spotify (SPOT-US) 的麥卡錫並不害怕承擔讓業務重新站穩腳跟的風險。他還表示，派樂騰的目標是有朝一日擁有 1 億會員，這是佛利 2020 年制訂的目標。派樂騰在最近一季結束時擁有約 700 萬會員。

除了 Bike and Guide 之外，派樂騰還將在亞馬遜上銷售一系列配件，包括其品牌的自行車鞋、自行車墊、槓鈴、瑜伽塊、水瓶和心率臂帶。購物者還可選擇各種品牌服裝，包括運動胸罩、緊身褲、短褲、背心、帽子和慢跑褲。

康尼爾斯說，「這對我們來說是個非常好的開始，我們與一家數位零售商一起試水溫。」

他說，隨著時間過去，派樂騰可能會調整其在亞馬遜上的分類，因為它會了解人們在尋找什麼。他補充說，該公司也可能會向其他零售商尋求類似的交易以擴大其影響範圍。

亞馬遜也考慮讓派樂騰的直播和點播健身內容成為亞馬遜 Prime 客戶付費的另一項福利。康尼爾斯未予證實可能性。

分析師一直在猜測，派樂騰正在考慮如何在內容和訂閱專家麥卡錫的領導下，擴大其內容的散布範圍。

從亞馬遜網站購買 Peloton Bike 的購物者將能夠選擇自行組裝選項，而不是安排時間與專業人士一起組裝。專家組裝的選項將可供喜歡它的人使用。

康尼爾斯表示，這對公司來說將是一次學習體驗，可以了解客戶喜歡什麼以及對自組裝選項的反應。這不是派樂騰之前提供的服務，但這是公司削減成本的另一種方式。

該公司表示，支持團隊將管理與維修、維護請求、訂閱和一般查詢相關的持續客戶服務請求，而亞馬遜的客戶服務團隊將為產品購買、送貨、安裝和退貨提供支持。

康尼爾斯說，「實體零售永遠是我們戰略的重要組成部分。」「這更多地反映出我們試圖配合消費者。」

派樂騰將在周四 (25 日) 開盤前公布其第 4 財季業績。根據 Refinitiv 的共識，分析師預計該公司每股虧損 72 美分，營收為 7 億 1819 萬美元。