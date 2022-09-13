美光愛達荷州晶片廠動土 CEO曝還有另一座新廠即將公布

記憶體大廠美光（Micron）在美國愛達荷州首府波伊西（Boise）投資 150 億美元的記憶體廠周一（12 日）動土，該公司執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）透露，另一個大規模生產工廠正處在最終階段，將在未來幾周內宣布。

據悉，兩座工廠都將大量生產應用於資料中心、個人電腦和其他設備的動態隨機存取記憶體（DRAM）晶片。梅羅特拉表示，一旦開始營運，美國工廠將占美光全球 DRAM 產量的 40%，遠高於目前的 10%，並估今日動土的波伊西工廠將於 2025 年投產。

美光表示，這將是 20 年來在美國建立的第一家新儲存晶片工廠，並將在 2030 年前創造 2,000 個工作機會。

雖然美光曾在其起步之地波伊西生產晶片，但量產重心已經轉移，在日本、台灣和新加坡擁有大型生產中心。不過該公司的核心研發業務一直留在該地，梅羅特拉稱將製造與研發結合在一起，有助加速產品上市時間。

另外梅羅特拉也表示，美國的投資並不代表美光將撤出亞洲國家。他說：「這不是要從全球其他地方撤出製造，也不是要把製造帶回美國，重點是增加產能。」梅羅特拉認為，位滿足日益成長的記憶體晶片需求，必須增加產量，而美國晶片法案能讓美國本土的記憶體晶片產量得以增加。

美光此前曾表示，未來十年將投資 1,500 億美元，其中 400 億美元在美國。梅羅特拉稱這筆龐大的投資包括研發資金，隨著先進技術發展，研發成本也在增加。

自美國總統拜登簽署規模 520 億美元的晶片法案後，多家半導體公司紛紛宣布在美國製造晶片的計畫。英特爾 (INTC-US) 在俄亥俄州投資 200 億美元建造的先進處理器晶片工廠上周五（9 日）動土。

截稿前，美光 (MU-US) 盤中股價上漲 0.19%，每股暫報 57.55 美元。