英特爾與Brookfield合資建廠 各取所需且無損股利

英特爾 (INTC-US) 與 Brookfield Asset Management Inc (BAM-US) 的新協議有兩個重要的意義：這家晶片巨頭降低了新建工廠的建設成本，且股利會照常發放。

英特爾周二 (23 日) 宣布將與 Brookfield 合作，共同投資高達 300 億美元在亞利桑納州新建的一家半導體製造廠。英特爾出資 51%，Brookfield 出資 49%。

花旗分析師丹納利 (Chris Danely) 解釋，「英特爾獲得 150 億美元的資本而受益，Brookfield 則將分享晶圓廠的現金流。」「雖然這筆交易有助緩解英特爾在 2023 年支付股利的擔憂，但更大的因素是英特爾可以改善製程。如果英特爾繼續將市占率拱手讓給 AMD (AMD-US)，該公司可能被迫削減資本支出以保留股利。」

丹納利對英特爾股票的評級是中性。丹納利是華爾街首批宣稱英特爾的股息，以目前的形式發放可能不安全的分析師之一。

與此同時，英特爾即使在充滿挑戰的個人電腦市場環境下，並斥數十億美元建造新工廠為其他公司製造晶片，中期股利發放也不太可能面臨風險。

英特爾在最近一季結束時擁有約 320 億美元的現金和等價資產。該公司過去兩年每年支付約 56 億美元的股利。

正如丹納利所言，擔憂英特爾 2023 年的股利發放，並非空穴來風。

英特爾在 7 月底指出，由於第 2 季獲利未達預期，且調降全年獲利財測，並預計今年 PC 的潛在市場總額將暴跌 10%。

英特爾 CEO 基辛格 (Pat Gelsinger) 當時表示，「我們看到客戶對庫存進行了重大調整。」

分析師指出，該公司還在其關鍵數據中心業務中進一步流失市占率給競爭對手 AMD。

基辛格表示，他認為第 3 度是業務的底部，隨著假期買氣回升，PC 趨勢在第 4 季有所改善。

英特爾股價殖利率超過 4%，2022 年至今已下跌 34%。