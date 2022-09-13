〈台股盤前要聞〉八大稅目稅收創高、晶心科可望啖太空商機 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，財政部公布 8 月稅收統計，前 8 月達 2.26 兆元、年增 16.8%，8 大稅目稅收同創新高；美系業者 SiFive 宣布，將為 NASA 提供 RISC-V 核心處理器，未來包括晶心科 (6533-TW) 在內等 RISC-V 聯盟成員，有機會將營運觸角延伸至太空。以下是今 (13) 日必看重要財經新聞。

前 8 月稅收 2.26 兆元、年增 16.8% 8 大稅目創新高

財政部統計處昨 (12) 日公布 8 月稅收統計，8 月實徵淨額 1654 億元、年增 24.9%，累計前 8 月實徵淨額 2 兆 2608 億元、年增 16.8%，包括總稅收、營所稅、綜所稅、營業稅等 8 大稅目，累計前 8 月稅收全創新高。閱讀全文...

RISC-V 飛上太空 SiFive、晶心科等聯盟成員振奮

外電報導，美系業者 SiFive 宣布，將為 NASA 提供 RISC-V 核心處理器，該案金額高達 5000 萬美元，相當於新台幣 15.43 億元，為 RISC-V 陣營跨出一大步，也象徵未來包括晶心科 (6533-TW) 在內等聯盟成員，有機會將營運觸角延伸至太空。閱讀全文...

美國傳下月擴大限制對中國半導體出口 頒布具體管制規定

數名知情人士透露，拜登政府計劃下月擴大限制對中國半導體出口，頒布具體管制規定，涵蓋用於人工智慧（AI）的半導體和晶片製造設備。閱讀全文...

15 家金控前 8 月賺 3100 億元 4 家獲利腰斬、僅 1 家守住正成長

15 家金控 8 月獲利全數出爐，因為去年金控獲利爆出史上紀錄而墊高基期，使得前 8 月各金控稅後純益大多同比呈現衰退，僅永豐金 (2890-TW) 連續兩個月維持正成長，國泰金 (2882-TW)、台新金 (2887-TW)、新光金 (2888-TW)、國票金 (2889-TW) 等 4 家金控累積獲利更大舉腰斬，整體 15 家金控前 8 月合賺超過 3100 億元，年衰退 32%。閱讀全文...

中華電穩居獲利雙冠王 前 8 月每股賺 3.21 元

電信三雄昨 (12) 日公佈自結數，中華電 (2412-TW) 受惠核心業務持續成長，再度拿下獲利雙冠王寶座，8 月每股純益 0.39 元，超越台灣大 (3045-TW) 的 0.34 元、遠傳 (4904-TW)0.25 元。中華電前 8 月每股賺 3.21 元，也贏過台灣大 2.71 元、遠傳 1.93 元。閱讀全文...

iPhone 14 高階機型導入新 3D 感測 聯亞搶進蘋果供應鏈

蘋果 (AAPL-US) 秋季發表會今年發布 iPhone 14 新機，本次除了相機大升級以外，業內人士透露，蘋果在 Pro 機型也採用長波長 3D 感測，導入磷化銦邊射型雷射技術 (InP EEL) ，而聯亞 (3081-TW) 是其中 InP 磊晶片供應商，正式躋身成為蘋果供應鏈的一員。閱讀全文...

中鋼 8 月營收 362.7 億元月減 13% 連兩個月走弱

中鋼 (2002-TW) 昨 (12) 日公告 8 月營收，在出貨量價續跌下，營收 362.7 億元，月減 13%、年減 7%；累計前 8 月營收 3242.77 億元，年增 9.2%。閱讀全文...

佳必琪日系客戶大單入袋 明年車用營收跳增 5 成

連接器及線束廠佳必琪 (6197-TW) 受惠 PS5 晶片供應狀況好轉，帶動線束出貨同步回升，公司在新接訂單上也有所斬獲，新增日系客戶的車用影傳輸連接器大單，明年車用營收可望成長 5 成。閱讀全文...