iPhone 14高階機型導入新3D感測 聯亞搶進蘋果供應鏈

蘋果 (AAPL-US) 秋季發表會今年發布 iPhone 14 新機，本次除了相機大升級以外，業內人士透露，蘋果在 Pro 機型也採用長波長 3D 感測，導入磷化銦邊射型雷射技術 (InP EEL) ，而聯亞 (3081-TW) 是其中 InP 磊晶片供應商，正式躋身成為蘋果供應鏈的一員。

蘋果今年新機正式採用 InP EEL ，取代砷化鎵垂直共振腔面射型雷射 (GaAs VCSEL)，據了解，由於 InP EEL 成本、技術難度較高，因此率先導入 Pro 機型，聯亞供應 InP EEL 雷射二極體 (LD) 以及檢光器 (PD) 磊晶片給國際 IDM 廠商，已間接打入蘋果供應鏈。

天風國際分析師郭明錤表示，蘋果今年 iPhone Pro 機型出貨將較以往增加，比重達 55-60%，而過去僅 40-50%，預計未來高階機種高出貨比重將成常態。法人看好，InP EEL 導入初期仍有一定出貨比重，即便未來擴大應用至一般機型，聯亞都能受惠，擴大營運規模。

聯亞不評論客戶事宜，僅表示消費性產品出貨受惠客戶新品推出持續發酵，預計第三季出貨動能達高峰。

聯亞消費性 / 工業產品佔營收比重約 35-40%，電信通訊產品 35-40%、資料中心 15-20%。

聯亞表示，消費性產品除了手機外，藍芽耳機 (TWS) 以及未來 AR/VR 產品也會有相關應用。據悉，去年蘋果推出的 AirPods 3 便已開始採用 InP EEL 來感測皮膚，區別用戶耳朵或其他平面。

除了消費性產品外，聯亞在電信通訊、資料中心業務也持續增溫，公司表示，5G 基地台方面中國客戶採用 25G 產品比重開始增加， 光通訊客戶開始將 25G LD 做成 100G、200G 光通訊模組，出貨給中國大型網路公司，預計第三季電信業務將有不錯的成長，第四季將維持成長態勢。

矽光布局則是資料中心成長動能之一，聯亞表示，中國資料中心光通訊模組龍頭廠持續採用聯亞產品，並出貨給美國最大社群網路公司的資料中心，美系 ISP 客戶近一兩年成長幅度都是倍數幅度，進而帶動聯亞矽光產品出貨，預計今年該客戶也將維持倍數成長。