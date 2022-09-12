台股站回14800點 三大法人買超147.3億元 外資大買逾百億

台股今 (12) 日開高走高，終場收 14807 點，三大法人全站買方，合計買超 147.35 億元，其中外資終止連六賣，轉為大買 112.14 億元，自營商買超 21.36 億元，已連兩買，投信維持買超 13.37 億元，連 56 買，持續刷新最長買超天數紀錄。

權值股今日普遍走強，台積電上漲近 3%，站回五日線，鴻海、聯發科也小漲約 1%，台達電、聯電則在盤上表現，其餘如台塑四寶、金控雙雄也都有 1% 以上的漲幅，推升大盤走勢。

盤面焦點為 ASIC 族群，受惠美國禁止美企出口 AI 高階晶片至中國，將帶動中企研發 ASIC 需求，金麗科強漲超過 8%，突破盤整格局、靠攏年線大關，世芯 - KY、創意也受惠買盤積極卡位，大漲約半根漲停板，成交金額更分別高居全台股第二、第四名。

至於生技醫療族群表現則兩樣情，喬山終場逼近漲停，美時、旭富、北極星藥業 - KY、長興、寶齡富錦全面大漲 5% 以上，泰博則因 8 月營收驟降，賣壓相當沉重，終場逼近跌停板。

展望台股後市，由於美國將在明晚公布最新 CPI 數據，市場緊盯數據變化，預計將牽動全球股市走向，加上聯準會利率決策會議將在下周登場，短期台股仍會在區間震盪。