外資回頭買超台股 大買航空雙雄、金融股

台股今 (12) 日一度大漲 250 點，終場上漲 224.01 點或 1.54% 作收，收盤指數 14807.43 點，市場成交值 1844.73 億元，三大法人同步買超，合計買超 147.35 億元，外資今日買超長榮航 (2618-TW)、華航 (2610-TW) 逾 3.37 萬張，以及玉山金、元大金與新光金等。

今天集中市場外資及陸資買超 112.12 億元。投信買超 13.37 億元，自營商買超 21.86 億元。期貨市場方面，外資期貨交易淨多單口數 1936 口，未平倉合約增加到 8288 口。

今天集中市場外資及陸資買超較多的個股爲，長榮航、聯電、中鋼、陽明、群創、玉山金、元大金、華航、永豐金、新光金；今天集中市場外資及陸資賣超較多的個股爲，大同、中興電、統一實、東陽、威強電、中華、台中銀、全友、彩晶、日月光投控。

今天集中市場投信買超較多的個股爲，奇鋐、技嘉、微星、宏全、致茂、創意、欣興、緯穎、啟碁、瑞昱。今天集中市場投信買超較多的個股爲鴻海、玉山金、台灣大、泰鼎 - KY、華通、強茂、上海商銀、智伸科、飛捷、正隆。

今天集中市場自營商買超較多的個股爲，聯電、長榮航、宏達電、華航、華新、啟碁、友達、台積電、美時、中磊；今天集中市場自營商賣超較多的個股爲，聯合再生、群創、亞泥、遠東銀、鴻海、光寶科、中興電、冠德、元晶、致伸。

證券分析師黃漢成說，台股大盤將面臨季、月線反壓，整體成交量能不足，顯示投資人對後勢疑慮仍深。