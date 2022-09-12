〈稅收統計〉前8月稅收2.26兆元、年增16.8% 8大稅目創新高

財政部統計處今 (12) 日公布 8 月稅收統計，8 月實徵淨額 1654 億元、年增 24.9%，累計前 8 月實徵淨額 2 兆 2608 億元、年增 16.8%，包括總稅收、營所稅、綜所稅、營業稅等 8 大稅目，累計前 8 月稅收全創新高。

根據財政部統計，8 月稅收與去年同期相比，以綜所稅增加 366 億元、營所稅增加 41 億元較多，但證交稅則受台股震盪成交量萎縮，年減 104 億元；累計前 8 月稅收，營所稅增加 2667 億元、綜所稅增加 1257 億元較多，營業稅也有 275 億元年增幅，而證交稅減少 717 億元、貨物稅減少 241 億元。

營所稅部分，8 月營所稅實徵淨額 147 億元，年增 38.7%，累計前 8 月實徵淨額 7305 億元、年增 57.5%，主要是去年上市櫃公司獲利大幅增長，帶動結算申報自繳稅額增加所致。

綜所稅部分，8 月稅收 915 億元，年增 366 億元、增幅 66.8%；累計前 8 月稅收 5187 億元、年增 32%，主要是盈餘分配、薪資所得扣繳稅款與房地合一稅增加所致，其中 8 月增加 366 億元有 300 億元來自於盈餘扣繳所致。

與房市相關稅收部分，土增稅單月稅收 73 億元、年減 12.6%，連續 5 個月負成長；累計前 8 月稅收 669 億元、年減 8.7%；契稅單月稅收 12 億元、年增 2.5%，但若排除遞延入帳，仍是負成長，累計前 8 月稅收 107 億元。

觀察六都表現，在土增稅部分，僅台北市與高雄市微幅成長，其中台北市主因是購置大型商辦，高雄則是土地交易帶動，其餘四都則同步下滑。

契稅部分，今年前 8 月稅收 107 億元、年減 4.1%，六都中僅台北市與台中市成長，分別較去年增加 5%、23.1%，至於新北市則因新成屋案件量持平而微幅下降 0.4%。

另外，在房地合一稅部分，單月稅收 31.42 億元、年增 1.35 倍；累計前 8 月稅收 238.21 億元、年增 77%，主要來自於新北市與台中市增幅較多挹注所致。