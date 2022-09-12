美國傳下月擴大限制對中國半導體出口 頒布具體管制規定

數名知情人士透露，拜登政府計劃下月擴大限制對中國半導體出口，頒布具體管制規定，涵蓋用於人工智慧（AI）的半導體和晶片製造設備。

路透報導，消息人士表示，美國商務部今年稍早致函 KLA 、Lam Research(LRCX-US) 、應用材料（Applied Materials）(AMAT-US) 等三家美國公司，如今計劃以此信函為基礎，發布新規定。

上述美企曾公開承認，此信函禁止他們向生產 14 奈米以下先進半導體的中國工廠，供應晶片製造設備，除非賣方獲美國商務部許可。

上月商務部致函輝達（Nvidia）(NVDA-US) 和超微（AMD）(AMD-US) ，禁止他們向中國出口數款 AI 運算晶片，除非輝達和超微獲許可。如今美國政府也將提出細則。

知情人士說，這些規定可能包括對中國採取更多行動。政府也可能調整這些限制，公佈時間也可能比預期晚。

所謂的「被告知」信函，允許商務部繞過冗長規則擬定程序，以快速掌控局勢，但這些信函僅適用於收到通知的公司。

美國政府將這些信函變成規則，將能擴大管制範圍，納入其他擁有類似技術的美企。這些規定可能適用於試圖挑戰輝達、超微 AI 晶片霸主地位的公司。

英特爾（Intel）(INTC-US) 和 Cerebras Systems 等新創公司同樣瞄準先進運算市場。英特爾表示，正在密切關注局勢，Cerebras 拒絕置評。

一名消息人士透露，若美企出口產品採用上述目標晶片，美國政府也可能提出許可要求。戴爾（Dell）(DELL-US) 、惠普（HPE）、Super Micro Computer 生產的資料中心伺服器，均使用輝達 A100 晶片。

戴爾和惠普對此均表示，正密切關注情況，Super Micro Computer 未回覆置評請求。