〈稅收統計〉8月證交稅141億元連8黑 前8月減幅創網路泡沫後最大

台股量縮震盪，拖累證交稅稅收持續減少，財政部今 (12) 日公布 8 月稅收統計，證交稅受通膨、國際政經與高基期等三因素影響，單月稅收 141 億元，年減 42.3%，連 8 個月負成長；累計前 8 月稅收共 1235 億元，年減 36.7%，是 2002 年網路泡沫以來最大降幅。

據統計，8 月上市櫃日均成交量僅 2522 億元，降至今年以來新低，累計前 8 月日均成交量約 3099 億元，較去年同期減少約 4 成，受成交量衰退影響，8 月與累計前 8 月證交稅收雙雙較去年同期衰退。

財政部統計處專委梁冠璇表示，8 月證交稅較去年同期大減 42.3%，是連續 5 個月雙位數減幅；前 8 月證交稅實徵淨額 1235 億元，稅收金額雖是歷年同期次高，但減幅 36.7% 是網路泡沫以來最大，前 8 月稅收年減 717 億元，也是歷史以來最大減少量。

梁冠璇表示，8 月證交稅連續 8 個月負成長，與三大因素有關，包括通膨帶動升息、美國眾議院議長裴洛西訪台引發國際政經動盪，導致市場態度觀望、成交量下滑，加上去年高基期等因素影響，使得 8 月證交稅收僅 141 億元。

證交稅能否達成今年度的預算目標？梁冠璇表示，前 8 月證交稅收 1235 億元，距離年度預算 1768 億元還有 533 億元缺口，以此推算，未來 4 個月每月平均要有 133 億元稅收入帳。

梁冠璇指出，每月要有 133 億元證交稅入帳，估算每個月日均量約 2613 億元，從 9 月以來 7 個交易日來看，每天日均量約 2635 億元，高於 8 月 2522 億元與 9 月以來日均量，對證交稅收來說是正面挹注。

但她也說，證交稅容易受政經等外在因素影響，在聯準會持續升息情況下，對未來證交稅影響還要持續觀察並審慎評估。