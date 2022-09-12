〈台幣〉外資歸隊 台幣升值2.5分反彈2連莊

台股秋節後首日，受惠外資轉買超 112 億元，終場大漲 224 點、收在 14807 點；新台幣兌美元匯率以 30.87 元作收，升值 2.5 分，連 2 個交易日升值，台北外匯經紀公司成交金額 8.17 億美元。

受惠美股在上周四、五兩個交易日強勢反彈，激勵外資等三大法人今 (12) 日同步做多，尤其外資大舉買超 112.12 億元，在台積電勁揚領軍下，指數一舉躍過 5 日均線，終場大漲 224.01 點，收在 14807.43 點，成功攻上 14800 點，台股連 2 個交易日收紅。

國際匯市部分，過去 1 周以來美國聯準會 (Fed) 官員頻頻發表鷹派言論，歐洲央行、加拿大央行也分別升息 3 碼，不過隨著 Fed 進入聯準會決策前的「緘默期」，美元指數登高後也回落到 107.83 附近；日圓兌美元在急貶逼近 145 價位之後，日本央行也開始口頭干預，日圓回升至 142.7-143.4 兌 1 美元價位震盪，而韓國、中國大陸及香港今日因中秋假期休市。

新台幣匯率部分，今天上午新台幣以 30.850 元開出，盤中最高反彈至 30.830 元，但貶值壓力一度干擾，最低又貶到 30.915 元，下半場在央行順勢調節下，終場升值 2.5 分，已是連續 2 個交易日反彈。

雖然近期美元回檔，包含新台幣在內的亞幣獲得喘息空間，不過歐美持續升息腳步，台灣亦可能跟進升息，資金面仍不利，在短線大反彈後，因技術面仍偏弱勢，除非美股持續強彈，台股不排除仍會回測探低，台幣匯率也還有貶值壓力。