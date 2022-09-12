電信商砸百萬吸5G用戶 台灣大祭特定資費抽特斯拉大搶客

iPhone 14 系列新機將於本周五 (16 日) 開賣，相較於過去送手機、電視等，電信商今年為搶攻客戶，帶動 5G 資費申辦潮，台灣大 (3045-TW) 今 (12) 日祭出史上最勁爆的購機活動，申辦 1399 元以上指定專案有機會抽中一台特斯拉 Model 3；中華電 (2412-TW) 與遠傳 (4904-TW) 則各準備破萬元好禮。

台灣大推出「最 i 果粉 1314」購機活動，11 月 30 日前申辦 1399 元以上指定專案搭配 iPhone 14 系列，有機會抽中一台特斯拉 Model 3，以及 14 台宏佳騰智慧電車。

台灣大表示，此大獎將分兩梯次抽出，第一梯次抽出 10 月 31 日前申辦 1399 元以上指定專案購買 iPhone 14 系列的用戶，共 7 名有機會獲得宏佳騰智慧電車。第二梯次抽出開賣日至 11 月 30 日期間申辦指定專案的果粉，共 1 台特斯拉 Model 3 及宏佳騰智慧電車、共 7 台。

此外，9 月 16 日 iPhone 14 開賣活動當天，將邀請 14 位「我的 VIP」忠實果粉到場共襄盛舉，提供最新 Apple Watch Series 8 等好禮三重奏。

中華電今年首度在新一代門市東區服務中心舉辦 iPhone 新機首賣會，將於首賣會現場準備破萬元好禮，前 80 名排隊客戶享 3600 元優惠券，前 10 名再加碼送價值 7990 元的 AirPods Pro，民眾只要 11 月 30 日前持優惠券至中華電信門市購買 iPhone 14 全機型任一款，無論新申辦、攜碼、續約精采 5G 購機方案均可使用優惠券。

遠傳 (4904-TW) 則是與科技家居服務平台 HOMEE 合宜家居獨家合作，到遠傳申辦 iPhone 14 系列新機並搭配指定 5G 資費，最高可享加碼 2 萬元成家購物金，包括搭配 599 資費送 6000 元 HOMEE 購物金；799 資費則送 8000 元購物金；搭配 999/1199 資費送總額 14000 購物金；1399 元以上資費則送 20000 購物金。

據各電信商統計，中華電最受果粉青睞機型皆為深紫色，分別是 14Pro 256G、14Pro Max 256G 及 14 Pro Max 512G。遠傳也有逾 5 成預約用戶指定深紫色，其中，14 Pro 系列最受歡迎，占預約量達 8 成，整體預約量較前一代 iPhone 13 雙倍增長。

台灣大網路門市、實體門市均已全數預購完畢，14 Pro 系列占整體機款近 8 成，14 Pro Max 最受歡迎，預購量占整體機款達 4 成，容量則以 256GB 占比 7 成為最高，指名新色深紫色的占 14 Pro 系列高達 6 成。