外食需求暢旺 三大餐飲集團8月營收同寫新高

在疫後消費潮與暑假、父親節和七夕聚餐商機等帶動下，連鎖餐飲集團王品 (2727-TW)、乾杯 (1269-TW) 和豆府 (2752-TW)8 月合併營收均創單月新高紀錄，而漢來美食 (1268-TW) 也繳出年增達 154.54% 的表現，顯示餐飲市場已幾乎擺脫本土疫情影響。

王品 8 月合併營收 18.56 億元，月增 13.49%、年增 31.42%，累計前 8 月合併營收 116.72 億元，年增 7.78%。

乾杯 8 月合併營收 4.07 億元，月增 17.79%、年增 59.23%，累計前 8 月合併營收 23.45 億元，年增 28.22%。

豆府 8 月合併營收 2.39 億元，月增 0.32%、年增 65.75%，累計前 8 月合併營收 15.1 億元，年增 44.92%。

漢來美食 8 月合併營收 3.47 億元，月增 13.71%、年增 154.54%，累計前 8 月合併營收 22.26 億元，年增 28.75%。

而瓦城 (2729-TW)8 月合併營收 4.53 億元，月增 5.24%、年增 41.77%，回升至 6 個月來高點，累計前 8 月合併營收 29.45 億元，年增 7.83%。

王品 8 月台灣事業群營收 13.5 億元，月增 13.77%、年增 63.17%，創歷史新高，且連 3 月維持雙位數成長態勢，其中，多達 7 家門店營收破千萬元，而中國事業群也持續回溫，營收 5.1 億元，月增 12.77%，年減幅逐月收斂至 13.29%。

王品指出，8 月於國內展店 8 家，涵蓋鍋物、中餐、日料品牌，也有效推升營運動能，進入 9 月後，迎來中秋連假，旗下燒肉品牌包括 Oh my! 原燒、肉次方、最肉和於一個月前即滿訂，再加上 9 月預計共開 5 家新店點，持續拉抬業績可期。

乾杯表示，8 月受惠展店效益，較去年同期新增 20 家，加上兩岸市場復甦、逐月回溫，營收連 3 月月增雙位數，而外販事業也同受市場回溫帶動，和牛禮盒、燒肉醬等零售商品好評熱銷，零售事業突破 800 萬元業績，翻倍成長。

展望後市，乾杯指出，中國市場需求熱絡，但因防疫限制等影響復甦情形尚未穩定，不過台灣事業迎來燒肉年度中秋大檔，旗下乾杯、老乾杯、和牛 47 三大燒肉品牌中秋假期一位難求、全數客滿。

進入第四季後，隨著氣候轉涼，乾杯看好旗下鍋物品牌黑毛屋、黑毛屋本家、麻辣 45 也將進入銷售旺季。