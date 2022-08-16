路易奇餐飲導入穎達聚創投資源 拚2026年登錄興櫃

築間餐飲集團董事長林楷傑今 (16) 日宣示，自行成立的穎達聚創投將協助路易奇餐飲，加快拓展事業版圖，其中，路易奇旗下的燒肉品牌電路易奇電力公司將在今年開放加盟，目標 2 年內全台達 10 家據點，路易奇也表態，不排除在 2026 年登錄興櫃。

林楷傑說明，穎達聚成立目的主要是希望成為餐飲業的天使投資者，藉此帶給餐飲人才更實質的幫助，此次與路易奇餐飲合作，將導入過去築間 10 幾年努力建構的系統、後端、物流和議價等優勢，並提供顧問式的引導，甚至在設計、行銷和媒體公關資源均可協助輔導。

而除了電路易奇電力公司將於 9 月的國際連鎖加盟展中，首度開放加盟，路易奇旗下還有高雄 Cris Steakhouse，主推法餐吃到飽，將進行小型改裝，打造生蠔小屋等獨特設計，而台北的 Kris Steakhouse，則將目標放眼米其林推薦。

路易奇由名廚武俊傑創立，目前旗下共有路易奇洗衣公司、路易奇電力公司、Cris Steakhouse、Kris Steakhouse、路易奇火力會社等 5 個品牌共 9 店，但初創起飛期卻受到這幾年疫情的嚴峻衝擊，在導入的穎達聚的管理資源後，武俊傑期許，若發展順利，不排除路易奇在 2026 年可以登錄興櫃。

穎達聚創投主要投資處在萌芽階段的餐飲企業，過去已投資基隆在地知名的麥克麵線，並協助發展成連鎖品牌，林楷傑認為，連鎖餐飲大都是自己發展品牌，而穎達聚希望以母雞帶小雞的方式，推動小雞也可以走上資本市場。