海運價格加速下跌 上海至美西航線第三季以來已腰斬

全球貨櫃輪運價正急速下跌，上海航交所上周五 (9 日) 公布 SCFI 上海出口貨櫃運價，為 2562.12 點，單周跌幅達到 10%，此前一周下跌 9.7%，過去兩周下跌約 18.8%。

SCFI 現在幾乎由今年 1 月 5051 點創紀錄水準腰斬。今年以來發布的 35 期單周報告數據裡，已經有 30 周錄得下跌。

其中，最新一期數據顯示，9 日上海港出口至美西和美東基本港市場運價 (海運及海運附加費)，分別為每 FEU 3484 美元和 7767 美元，分別較上期下跌 12% 和 6.6%。

美西價格錄得 2020 年 8 月份以來新低，以 7 月 1 日價格為 7334 美元計算，美西航線第三季以來已經跌超 50%，這和第三季應為傳統旺季走勢相反。

考慮到去年部分美西航線價格最高突破 3 萬美元，今年美西航線運價已較去年高點回落八九成。

英國 Drewry 編製的世界貨櫃運價指數 (WCI) 同樣持續下挫，儘管跌幅不及 SCFI，8 日公布數據單周仍跌 5%，至每 FEU 5378.68 美元。這是 WCI 連續第 28 周下降，與 2021 年同期相比下降了 47%。

Drewry 指出，上海至洛杉磯航線的降幅最大，下降 14% 或 780 美元至每 FEU 4782 美元。

儘管這兩個指數仍遠高於歷史平均水準，但持續下挫，而且跌勢加快，仍引發更多人懷疑貨櫃行業現在是否正面臨急劇調整，並影響到所有重要的長期合約運費。

匯豐全球研究部 (HSBC Global Research) 預測，貨櫃即期運價可能會跌至疫情前的水準，雖然航運公司的合約費率應該高於疫情前。不過，最終結果將是 2023/24 年貨櫃航線的獲利能力，將比今年的創紀錄水準下降 80%。