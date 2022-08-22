英國最大貨櫃碼頭工人罷工 供應鏈危機雪上加霜

英國最大貨櫃碼頭的近 2000 名工人，已經開始為期 8 天的罷工，這是英國工人為薪資未能跟上通貨膨脹步伐，而發動的最新一輪罷工行動。

這也是自 1989 年以來，費利克斯托 (Felixstowe) 港口的工人首次罷工，船運公司和工會領導人警告，罷工可能會影響供應鏈，並使購物者必須等待貨物。

費利克斯托處理英國約一半的貨櫃貨運，每年處理約 400 萬個貨櫃，來自 2000 艘船隻，罷工行動可能意味著人們必須將船隻轉移到英國或歐洲其他地方的港口。

英國人民正在經歷一個痛苦的夏天，因為醫療體系陷入危機，通貨膨脹加劇、極端天氣造成旱災。英國央行預測，今年通膨將超過 13%，使英國經濟陷入長期衰退。

英國運輸業已經因相關罷工而陷入困境，上周六在鐵路工人罷工期間，只有五分之一的列車在英國運行。

郵政工人還計畫在本月晚些時候，進行為期 4 天的罷工，而電信巨頭英國電信最近面臨數十年來的首次罷工。亞馬遜倉庫工作人員、刑事律師和垃圾清潔工人，也在近幾周發動了罷工行動。

代表罷工工人的聯合工會官員 Bobby Morton 表示，罷工行動將造成巨大的破壞，並將在整個英國的供應鏈中產生巨大的衝擊，但這一責任該由公司負責，公司應為工人提供公平的報價，但他們沒有這麼做。