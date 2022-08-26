美國監管卡關 中集集團放棄收購馬士基旗下貨櫃製造商MCI

中國中集集團 (CIMC) 和丹麥馬士基集團 (Maersk) 周四 (25 日) 發布共同聲明，表示由於「重大監管挑戰」，雙方已經放棄合併計畫。

中集集團 (00039-CN) 去年 9 月同意以 8.973 億美元，買下馬士基旗下冷藏貨櫃製造子公司 MCI。MCI 包含兩家實體公司，分別為丹麥馬士基工業公司，以及青島馬士基集裝箱工業公司。

但美國司法部表示，MCI 和中集集團都是全球四大冷藏貨櫃製造商之一，如果批准交易，將讓全球冷鏈更為集中。司法部還說，本合併案「將讓中國國有或國家控制的實體，掌握全球 90% 以上的保溫箱和冷藏貨櫃生產。」

美國司法部帶領反壟斷部門的副部長 Jonathan Kanter 表示，這類併購案可能導致「價格上漲、品質下降，並降低全球供應鏈的強韌度」，也會讓中集集團在已經高度集中的產業握有更優勢的地位，並淘汰有創新能力和競爭力的 MCI。

德國聯邦卡特爾辦公室去年 12 月曾透露，已對此併購案展開調查。

MCI 為馬士基於 1991 年成立的公司，在中國和丹麥共聘僱 2300 人。馬士基表示，對於交易無法推進感到遺憾，將審慎評估以確保 MCI 業務的長期發展。

拜登政府對海運業的反競爭行為採取強硬路線，今年 6 月簽署「海運改革法」。

中集集團近年也因為美國反壟斷關稅而受阻，因關稅影響該公司在中國製造、用來運輸貨櫃的鋼製拖車出口到美國，最後中集集團把相關製造業務轉移到泰國。