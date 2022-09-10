印太經濟框架目標出爐 印度並非全部參與

在美國洛杉磯舉行「印太經濟架構」(IPEF) 首屆部長級會議 (週五) 落幕，印太國家經濟部長制定經濟框架的主要目標，涉及貿易、供應鏈、潔淨能源與反貪腐等四大政策支柱，但以觀察員參加的印度並未同意全部參與。

IPEF 成員國涵蓋全球國內生產毛額 (GDP) 約四成，有澳洲、汶萊、斐濟、印尼、日本、馬來西亞、紐西蘭、新加坡、南韓、菲律賓、泰國和越南等，是拜登主導作為抗衡中國經濟影響力的關鍵架構。

IPEF 框架由四大支柱組成，包括具有韌性的供應鏈、推動乾淨能源、減碳以及基礎設施、整合租稅與反貪腐，還有創造公平且有彈性的貿易。洛杉磯舉行的 IPEF 首屆部長級會議制定了關鍵支柱的共同標準基礎。

IPEF 首屆部長級會議制定關鍵支柱的共同標準基礎 (圖片：AFP)

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 讚賞道，所有成員之間達成共識和承諾列出了框架的全部範圍，並為未來的討論提供了路線圖，儘管她承認印度尚未簽署貿易和數位經濟協議。

美國觀察者研究基金會 (ORF America) 執行董事 Dhruva Jaishankar 指出，問題歸結為貿易和數位資料串流的標準，印度很難與之保持一致。

印度工商部聲明提到，印度將根據其國家利益就 IPEF 架構的不同方面做出決定。

美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 稱：「經過連日深入討論，我們已經朝著這個目標取得真正的進展，很高持續發展這個經濟框架，這將為成員國地區帶來巨大的經濟價值，並成為世界其他地區效仿的榜樣。」

商界領袖表示，在沒有像跨太平洋夥伴協定 (TPP) 這樣強有力的協議的情況下，經過兩天談判達成的框架是相當有價值的。

美國總統拜登 5 月 23 日於東京宣布啟動 IPEF，該倡議旨在印太地區與中國競爭，並作為《跨太平洋夥伴關係協定》的替代。IPEF 不是傳統的貿易協議，不包括市場准入或取消關稅的規定，此前在 5 月和 7 月舉行了兩次虛擬部長級會議。