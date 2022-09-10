巴菲特再度重押西方石油 持股比重從20%提高至26.8%

已擁有西方石油 (Occidental Petroleum) 不少股權的「股神」巴菲特再度提高持股，最新申報文件顯示，在美國監管機關批准波克夏 (Berkshire Hathaway) 可買進西方石油多達 50% 的股權數周過後，巴菲特的持股比重進一步提升至 26.8%。

根據周五 (9 日) 披露的申報文件，波克夏持有西方石油 26.8% 股權，從 8 月 8 日的 20.2% 明顯增加。波克夏已是西方石油最大股東。

巴菲特在三年前入股這家石油探勘公司，之後逐漸加碼，持股比重日益接近美國聯邦能源監管委員會 (FERC) 規定的投資上限。

FERC 在 8 月 19 日宣布允許波克夏買進西方石油多達 50% 股權，認為此舉符合公眾利益，令市場揣測巴菲特可能會全面併購西方石油。

但華爾街日報 (WSJ) 上個月報導，巴菲特並不打算併購西方石油。馬里蘭大學史密斯商學院金融學教授 David Kass 分析，從價格來看，大家都知道巴菲特熱愛低價掃貨，但西方石油的股價今年來隨油價反彈已大漲逾一倍，很難想像股神會在這個情況下倉促出手。

西方石油 (OXY-US) 周五收盤上揚 1.58%，以每股 65.61 美元作收，波克夏增持的消息傳出後，盤後續漲 1.7%。波克夏 B 股 (BRK.B-US) 上漲 0.86%，至每股 285.77 美元。

西方石油今年以來股價共上漲 111%，遠勝標普 500 同期的下跌 15%。波克夏 B 股今年來下跌約 5%。