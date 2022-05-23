拜登和岸田促膝長談 將發表印太經濟架構

美日元首會談周一 (23 日) 上午在日本東京展開。日本首相岸田文雄強調，俄羅斯侵略烏克蘭這類試圖藉由力量改變現狀的作法，在世界何處都無法被接受，他此番言論牽制中國強化中的霸權主義行動。美國總統拜登也正式表明，將於同日下午發表印太經濟架構 (IPEF)。

美日兩國元首會談於日本時間周一 (23 日) 上午 11 點過後，在日本東京迎賓館展開。首先，岸田文雄說：「(拜登) 在上任美國總統以來，首度到日本訪問，由衷歡迎。這一次訪日，顯示不論處在什麼情況下，美國都會繼續強化對印度太平洋的參與，打從心裡表示歡迎。」

除此之外，岸田文雄還提到「俄羅斯侵略烏克蘭，動搖了國際秩序的基礎，這種想藉由力量來片面改變現狀的作法，不論發生在世界上任何一個地方，都絕對無法接受。」「正因為處在如此時刻，盼望共享基本價值的日本和美國，在基於法治來實現自由開放的印度太平洋 (FOIP) 的過程，能夠引領國際社會向前。」

週一的日本元首會談，在一開始時只有透過口譯人員進行一對一談話，而其他的與會人士也在後來加入會談。

預定出席會議的名單方面，美方成員有駐日大使易曼紐 (Rahm Emanuel)、國務卿布林肯 (Antony Blinken)、商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo)、貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 和白宮國安顧問蘇利文 (Jake Sullivan)；日方成員有外務大臣林芳正、經濟產業大臣萩生田光一、內閣官房長官松野博一、內閣官房副長官木原誠二等人。於會談後，美日兩國元首將共同舉辦記者會。

另外岸田文雄和拜登也將共同出席 IPEF 的成立儀式。

由美國、日本、印度、澳洲四個國家所組成的「四方安全對話」(Quad)，明 (24) 日即將在東京召開高峰會，屆時印度總理莫迪 (Narendra Modi)，還有剛於上周六 (21 日) 當選澳洲新任總理的艾班尼斯 (Anthony Albanese) 也都將出席。

岸田文雄在上任日本首相後，曾兩度於國際會議場合和拜登總統進行會談，但這回還是兩人首度的促膝長談，同時也是拜登上任美國總統之後頭一次前往日本訪問。

拜登一行人是在昨 (22) 日從南韓出發，並於當天抵達日本東京橫田基地。在周一 (23 日) 一早，拜登也已經先行拜會日本天皇。