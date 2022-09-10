〈能源盤後〉美元回落 油價連2日自7個月低點反彈上升 但本周仍收低

原油期貨價格周五 (9 日) 上漲，係因供應擔憂和美元回落激勵油價自 7 個月低點反彈，但本周油價仍收低。

能源商品價格

10 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 3.25 美元或 3.9%，收每桶 86.79 美元，令最近月 WTI 原油本周跌幅縮減至近 0.1%。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 3.69 美元或 4.1%，收每桶 92.84 美元，但最近月 Brent 原油本周仍收低 0.2%。

10 月交割的汽油期貨價格上漲 3.7%，收每加侖 2.4331 美元，本周收低 1.2%。

10 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.1%，收每加侖 3.5787 美元，本周大致持平。

10 月交割的天然氣期貨價格上漲 1%，收每百萬 Btu 7.996 美元，但本周仍收低 9%。

市場推動力

原油延續周四自 1 月以來低谷的反彈力道，分析師將上漲動力部分歸因於美元回跌，ICE 美元指數在登上 20 年高點後，周五交易下跌 0.6%。

美元飆漲一直被視為是油價暴跌的因素之一，因為美元上漲會使以美元計價的大宗商品對其他貨幣用戶而言更加昂貴。

能源策略 & 經濟研究公司總裁 Michael Lynch 表示：「大西洋幾個熱帶風暴形成後，可能小幅提振石油價格，且在歐洲央行升息後，原本預期拋售的人現在正在買入。然而，長期來看，經濟消息似乎仍令價格承壓。」

市場預期流失俄羅斯石油和天然氣，此點應也提供部分支撐力。因為任何參與七大工業國 (G7) 計畫而對俄羅斯石油和天然氣出口設置價格上限的國家，俄羅斯將切斷對其能源供應，激勵油價上漲。

儘管如此，Height 資本市場研究主管 Benjamin Salisbury 周五報告指出：「基本上，競購俄羅斯高價石油的買家減少後，設置油價上限會給予剩餘買家權力。」

與此同時，歐洲天然氣價格飆漲，令改用燃油發電變得更有經濟效益。

RBC 資本市場分析師 Michael Tran 報告指出，荷蘭天然氣交易定價在近 210 歐元 / MWh (兆瓦小時)，已經與每桶 360 美元的原油可相比擬。

「現在的天然氣價格已接近正常價格的 15 倍，這可能會令石油需求增加約莫 30 萬桶 / 日，鑑於柴油發電機和工業鍋爐的配置缺乏透明度，要想量化石油用量具體增加多少仍有難度。」Tran 寫道。

他發現，2015 年至 2020 年期間，Brent 原油和 TTF 價格存在 0.63 的大正相關。 今年迄今為止，該相關性已降至 0.13，自 6 月以來，兩者的負相關性為 0.90。

然而，石油市場並沒有因為切換更具經濟效益的發電方式而獲得回報，因為天然氣價格越高，歐洲經濟衰退的可能性就越高，此點帶來的負面衝擊力大於石油需求小增的正面力量。

