〈能源盤後〉基本面超賣 原油自7個月低點反彈收高

〈能源盤後〉基本面超賣 原油自7個月低點反彈收高 (圖：AFP)
〈能源盤後〉基本面超賣 原油自7個月低點反彈收高 (圖：AFP)

因市場擔憂能源需求放緩，WTI 和布蘭特原油期貨昨日雙雙跌至 1 月來最低，即使美國政府公布原油與相關產品庫存意外增加，油價並未延續前一日頹勢，在市場處於超賣狀態之下，原油期貨周四 (8 日) 反彈收高。

能源商品價格
  • 10 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.60 美元或近 2%，收在每桶 83.54 美元。
  • 11 月交割的布蘭特 (Brent) 原油期貨價格上漲 1.15 美元或 1.3%，收在每桶 89.15 美元。
  • 10 月交割的天然氣期貨價格上漲 0.9%，收在每百萬 Btu 7.915 美元。
  • 10 月交割的汽油期貨價格上漲 1.7%，收在每加侖 2.3461 美元。
  • 10 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.3%，收在每加侖 3.5401 美元。
市場推動力

對需求前景的擔憂情緒，周三 (7 日) 拖累 WTI 原油期貨重挫 5.7%，布蘭特原油期貨跌 5.2%，同創 1 月以來最低收盤價。

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 稱，強勢美元並沒有幫助到油價，與此同時，市場還存在顯著的需求擔憂，尤其是當中國還在應付與新冠相關的封控措施。

Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Richey 表示，今日數據顯示美國單周商業原油庫存大量增加後，油價雖下意識走跌，但很快就回穩。繼昨日跌至年初以來低點後，原油市場已在近期超賣 (oversold)。

Richey 認為，WTI 周三跌到每桶 79-85 美元，這是更強大支撐區間。雖然對全球經濟增長的擔憂以及中國封城消息，導致需求前景惡化，在投資人消化基本面的同時，油價仍可望穩定在每桶 80 幾美元的前段。

供應數據

即使美國能源資訊署 (EIA) 公布上周國內原油庫存意外增加，原油期貨周四仍走高。

數據顯示，截至 9 月 2 日當周，美國原油庫存增加 880 萬桶，高於分析師平均預期的減少 180 萬桶，戰略石油儲備 (SPR) 庫存則減少 750 萬桶。

另外，上周汽油庫存增加 40 萬桶，蒸餾油庫存小幅增加 10 萬桶，市場預期分別為減少 150 萬和減少 110 萬桶。上周國內天然氣供應則增加 540 億立方英尺，大致符合市場預期。

DTN 市場分析師 Troy Vincent 說，隨著煉油廠周轉季節將至，國內需求疲軟加上政府持續釋出 SPR，帶動強勁原油出口並使國內庫存增加。

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