〈能源盤後〉能源需求放緩加深市場擔憂 原油跌至1月來最低點

原油期貨價格周三 (7 日) 收低，WTI 原油和 Brent 原油均創 1 月以來最低收盤價，係因市場擔憂美國聯準會 (Fed) 進一步升息，以及中國石油進口量下降，表明能源需求放緩，令油價吐回早盤漲幅

能源商品價格

10 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 4.94 美元或 5.7%，收每桶 81.94 美元，創下最近月 WTI 原油自 1 月 11 日以來最低收盤價。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 4.83 美元或 5.2%，收每桶 88 美元，創下最近月 Brent 原油自 1 月 24 日以來最低收盤價。

10 月交割的汽油期貨價格下跌 4.5%，收每加侖 2.3077 美元。

10 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.3%，收每加侖 3.586 美元。

10 月交割的天然氣期貨價格下跌 3.7%，收每百萬 Btu 7.842 美元。

市場推動力

原油周三早盤走漲，係因俄羅斯普丁總統揚言，針對任何參與七大工業國 (G7) 計畫而對俄羅斯石油和天然氣出口設置價格上限的國家，俄羅斯將切斷對其能源供應，激勵油價上漲。

然而，油價仍回吐普丁威脅而激起的漲幅。DTN 高級市場分析師 Troy Vincent 表示：「普丁放話後，油價仍下跌，這其中傳達很多混合訊息，包括美元處於 20 年高點、中國新冠清零政策、今年冬天歐洲幾乎肯定會陷入經濟衰退，以及全球經濟衰退可能性越來越高，這些因素都對需求預期產生影響。」

「這對石油總需求來說，就像是各種災難性宏觀經濟的大混合，儘管歐洲可能今年冬天燃燒的取暖油可能多於過去幾十年來的水準，因為以目前的歐洲價格，燃燒石油比天然氣更划算。」

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示：「在《華爾街日報》報導 Fed 極有可能在下次會議上升息 75 個基點後，油價開始出現波動。」Fed 升息抗通膨的行動引發市場對經濟衰退的擔憂，因為經濟衰退恐損害石油需求。

「似乎因為擔憂經濟將惡化，市場出現很多清算動作。還有一些數據傳聞，稱戰略石油儲備 (SPR) 大量釋放後，本周庫存報告中的石油供應量會增加。」

然而，根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預計，上周 (9/2 止) 美國原油供應量減少 180 萬桶、汽油庫存減少 150 萬桶，以及蒸餾油庫存減少 110 萬桶。

由於周一美國國定假日，能源資訊署 (EIA) 預計公布的上周美國石油供應報告將延後一日至周四發布。

EIA 周三發布月度報告，上調其對 WTI 原油和 Brent 原油 2023 年的價格預期，以及對美國天然氣價格預期。

Flynn 提道，市場也擔心中國需求放緩，周三海關數據顯示，中國 8 月石油進口量年減 9.4%。

Flynn 表示，「目前似乎很多交易者都在拋售石油，因為市場更關注經濟放緩，保險起見而拋售石油，背離當前供應緊繃的狀況。」

由於對需求前景的擔憂，石油期貨已自 3 月初高價位大幅回落，當時因俄烏大戰而將油價推升至 14 年高點。