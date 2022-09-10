路透：歐盟擬於下周提案 禁止強迫勞動產品進口

路透援引一份文件報導，在歐洲議會的推動下，歐盟將於下周提案禁止進口強迫勞動產品，凸顯歐洲對於中國新疆人權議題的關注。

新疆是全球的關鍵棉花產地，全球用來生產太陽能電池板的關鍵原料多晶矽，也有很大一部分來自新疆。

上述文件顯示，禁令應適用在生產、製造、收成和萃取等過程中涉及強迫勞動行為的產品，包含與產品有關的加工作業，且包含零件在內，所有類型的產品都在管制範圍內。

文件還指出，上述規範主要針對進口商、製造商、生產商和產品供應商等大型企業，因為這些公司的強迫勞動風險最高，影響可能最大。監管當局有責任證明產品的製造或加工過程是否牽涉強迫勞動，初步調查應在 30 個工作天內結束，一旦發現強迫勞動行為屬實，當局有權下令禁止產品流動，甚至強迫退出市場。

此外，歐盟也將成立特定區域的強迫勞動風險資料庫，或是強迫勞動相關產品資料庫，並向大眾開放。

歐盟執委會計劃下周二 (13 日) 公布上述提案，但在正式立法之前，仍需和歐洲議會以及歐盟成員國討論草案細節，且受制於法律，執委會的提案沒有歐洲議會先前提議那般廣泛。

中國長期遭指控對新疆維吾爾族與其他穆斯林少數民族實施種族滅絕，美國並在去年頒布《防止強迫維吾爾人勞動法》(UFLPA)，阻止與新疆強迫勞動有關的產品進口。